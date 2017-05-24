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Başkan Gökçek'ten FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama
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Başkan Gökçek'ten FETÖ operasyonuna ilişkin açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, emniyet güçlerince Büyükşehir çalışanlarına yönelik yapılan FETÖ operasyonuna ilişkin, 'Bugün gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş, 13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde' açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, emniyet güçlerince Büyükşehir çalışanlarına yönelik yapılan FETÖ operasyonuna ilişkin, "Bugün gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş, 13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde" açıklamasını yaptı.
Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 2014 yerel seçimlerinden sonra görevde olan FETÖ'cü üst düzey personelin tamamını görevden aldığını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından da Büyükşehir, EGO, ASKİ ve diğer şirketlerden toplam 392 kişinin açığa alındığını belirterek şu tweet'leri paylaştı:
"Son dönem belediye başkanı seçildikten sonra görevde olan üst düzey personelin tamamını görevden aldım.
- Darbe teşebbüsü sonrası Büyükşehir'den 218, EGO'dan 24, ASKİ'den 71, şirketlerden 59, ek dersli 20, toplam 392 kişi açığa alındı.
- Açığa alınan personel, İçişleri Bakanlığına bildirildi ve Bakanlar Kurulu kararıyla işlemleri bitenlerin ilişiği kesildi.
- En son bugün Ankara Başsavcılığı tarafından Büyükşehir ve bağlı kuruluşlarında ByLock kullanan 61 kişiyi savcılık gözaltına aldı.
- Gözaltına alınan 61 kişinin 23'ü açıkta veya ihraç edilmiş, 13 kişi ayrılmış, 3 emekli, 22 kişi ise alt düzey görevde...
- Bu operasyon dolayısıyla savcılarımıza, emniyet güçlerimize ve FETÖ'yle mücadelede kararlı olan hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz.
- Belediyemizde tek bir FETÖ'cü kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlılıkla sürecektir..."

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