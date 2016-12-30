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Başkan Fırat: 'Kaymakamlığın hizmetlerinde daima yanında olacağız'
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Başkan Fırat: 'Kaymakamlığın hizmetlerinde daima yanında olacağız'

Adıyaman'ın Samsat ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Yıldırım'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Devleti temsil noktasında ve kamu yararını gözetmede mülki idare amirlerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine atanan Kaymakam Yusuf Yıldırım'ı ziyaret eden Belediye Başkanı Yusuf Fırat, Devleti temsil noktasında ve kamu yararını gözetmede mülki idare amirlerinin çok önemli olduğunu ifade etti.

Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte göreve yeni başlayan Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, kendisinin rahatsızlığı nedeni ile hayırlı olsun ziyaretini geç gerçekleştirdiğini belirterek, yeni atanan ilçe Kaymakamının yapacağı hizmetlerinde daima yanında olacaklarını belirtti.

Fırat, "Mülki İdare Amirleri görevlerini tarafsız ve adilane bir şekilde yerine getirirler. Devletin ve hükümetin temsilcisi olan ilçe kaymakamları bizim için çok önemlidir. Birlikte el ele vererek ilçemizi bir adım daha ileriye taşımak için çalışacağız. İlçemize atanan Kaymakamımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. İlçemizin kalkınması ve gelişmesi için hizmet eden geçmişteki Kaymakamlarımızı da saygı ile anıyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise Belediye Başkanı, Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarına nazik davetlerinde dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Yıldırım, "Sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmayı başarmanın yanında geleneksel görevlerimiz de vardır. Halkımızın örf, adet ve geleneklerine saygı göstererek, yerel dinamiklerle iş birliği içerisinde hizmet yürütmemiz gerekiyor. Bu anlamda Belediye gibi halkın içerisinden çıkmış bir kurum ile işbirliği ve iletişim içerisinde olmayı önemsiyoruz. İlçe Kaymakamlığı vatandaşın başvurabileceği ilk ana kapıdır. Herkese eşit mesafede, herkese açık, herkesi kucaklayan bir makamdır. Bu bilinç ile vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı içerisinde olacak ve toplumun bütün kesimleri ile birlikte hareket etmeye özen göstereceğiz. Belediye Başkanımız bir ameliyat geçirmiş, rahatsız olmasına karşın bizleri meclis üyeleri ile birlikte ziyaret etmişlerdir. Kendilerine teşekkür ediyor, acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.
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