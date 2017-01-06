06.01.2017 08:41 Başkan Erol, Kaymakam Arabacı'yı ziyaret etti

AK Parti'li Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı'yı makamında ziyaret etti. AK Parti'li Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı'yı makamında ziyaret etti.



Buharkent Kaymakamı Cemil Öztürk'ün ilçeye veda etmesinden sonra, ilçede göreve başlayan Mehmet Deniz Arabacı'yı ziyaret eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Arabacı'yı makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.



Manisa'nın Ahmetli ilçesinde Kaymakam vekili olarak görev yapan ve daha sonra Buharkent Kaymakamı olarak görevlendirilen Arabacı, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'un ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti.

