02.01.2017 19:19 Başkan Erdoğan Etiyopya ve Cibuti ziyaretini değerlendirdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Etiyopya ve Cibuti ziyaretleri sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Etiyopya ve Cibuti ziyaretleri sonrasında değerlendirmelerde bulundu.



Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin himayesinde Maliye Bakanı Naci Ağbal ile birlikte katıldığı Etiyopya ve Cibuti'de çeşitli ziyaretler hakkında değerlendirmelerde bulunarak, çeşitli sektörden iş insanlarıyla ikili görüşmelerde bulunduklarını ifade etti.



Etiyopya tüketim mallarının büyük kısmını dışarıdan ithal edildiğini belirten Başkan Erdoğan "Etiyopya, Afrika'nın en büyük ve nüfus olarak en kalabalık ülkelerinden biridir. Türkiye'den gelen ürünler de kalitesiyle ve menşei dolayısıyla Etiyopya'da beğeniliyor. Etiyopya'da ve gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde Türkiye'yi ticari anlamda önemsediklerini gördük. Ulaştırma, enerji, turizm, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere pek çok alanda ülkemizle işbirliği yapılmaktadırİki ülke arasında büyük bir ticaret potansiyeli var. Bizlerinde ülke olarak bu potansiyeli iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Çünkü Türk firmalarının Etiyopya'da 3 milyar dolar civarında yatırımı bulunmaktadır" diye konuştu.



Cibuti ziyareti ve görüşmelerinin de gayet verimli olduğunu kaydeden Başkan Erdoğan "Gerçekleşen ziyaretler ortak projeler üreterek ve ilişkilerimizi daha da kuvvetlendirmeyi amaçladık. Afrika ülkeleri arasında ekonomik potansiyeli yüksek olan bir ülke olduğunu tespit ettik. Yaptığımız görüşmelerde Cibuti'nin Türkiye mallarını önemli ölçüde kullandıklarını söylediler. Türkiye'den yaklaşık yıllık 600 milyon dolar civarında ithalat yapılmaktadır. Bu sebeple Türkiye ile sıkıntısız ve hızlı ithalat yapılabilmek için 2015 Kasım ayında 5 milyon karelik serbest bölge tahsisi yaptıklarını belirttiler. Bu ziyaretimizde Türkiye ile Cibuti arasında 'Serbest Ticaret Çerçeve Anlaşması' imzalandı. Bu anlaşma sayesinde Cibuti'te ile ekonomik ilişkilerimiz daha çok kuvvetlenecektir. Çünkü Afrika ülkelerinin Türkiye ekonomisi açısından umut verici olduğu gözle görülür bir gerçektir" diye belirtti.

