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Başkan Doğan Rumeli Derneği'ni misafir etti
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Başkan Doğan Rumeli Derneği'ni misafir etti

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip'i makamında misafir etti.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Recep Altıntip'i makamında misafir etti.

Sıcak sohbet içerinde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Doğan, "Rumeli bizim için çok önemli bir yer. Bu bölgelerde tarihi geçmişimiz, atalarımızın izleri bulunuyor Rumeli'de soydaşlarımız var. Oralarda atalarımızın mezarları, anılarımız var. Şehrimizde faaliyet gösteren tüm dernekler bizim için önemli ama gerek Rumeli gerekse Balkan derneklerimiz bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu dernekler şehrimizde sadece hemşehri derneği olma özelliği taşımıyor aynı zamanda ülkemizde milli anlamda da görev yapıyor" dedi.

Hemşehri derneklerimim ülkeler arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağladığını ifade eden Başkan Doğan, "Aramızda var olan bağların daha da güçlenmesi için İzmit Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 2014 yılında 6. Pişmaniye Festivalimizi Makedonya'nı başkenti Üsküp'te gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın ilgisi çok yoğundu, çok güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu festivalin dışında Rumeli ve Balkanlarda birçok kardeş şehrimiz oldu. Bu şehirlerde güzel de çalışmalar gerçekleştirdik. Makedonya'nın Çayır kasabasında yeşil alan ve çok amaçlı spor alanı yaptık. Yine Bosna Travning şehrinde içerisinde spor alanları, sosyal alanlar, çocuk oyun grupları, oturma alanları ve tribünün olduğu çok güzel bir tesis yaptık. Önümüzdeki günlerde açılışı için hep birlikte Bosna'ya gideceğiz. Yine Üsküp'te yeşil alan çalışmaları yaptık. Çayır kasabasında camii ihtiyaçlarını giderdik, yine Bulgaristan'da cami derneklerinin ihtiyaçlarına cevap verdik. Ayrıca bizim kardeş şehrimiz olan Estergon'da da ata yadigarı olan bir camimizin restorasyonu için girişimde bulunduk. İzmit Belediyesi olarak Makedonya'nın Jupa şehrinde bir okul yaptırıyoruz. Yine bağlarımızı sıcak tutmak adına şehrimizde Milli Kimlik ve Direniş adı altında bir anıt yaptırdık " diyerek bu güzel bağların ilelebet sürmesini istediklerini söyledi.
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