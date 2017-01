04.01.2017 13:32 Başkan Dişli'den katılım için destek istediler

Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret eden Sakarya Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü, bu yıl 5'ncisi düzenlenen 'Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması'na daha fazla katılımın sağlanması için destek istedi. Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret eden Sakarya Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü, bu yıl 5'ncisi düzenlenen "Ufka Yolculuk Bilgi Ve Kültür Yarışması"na daha fazla katılımın sağlanması için destek istedi.



Sakarya Gençlik, Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı Alaaddin Ağcadağ ile Agah Sosyal Gelişim Derneği Başkanı Hasan Türk ve yönetim kurulu üyeleri Adapazarı Belediye Başkanı Süleyman Dişli'yi ziyaret ederek, bu 5'ncisini düzenledikleri "Kuran'ı Kerim Meali" konulu yarışma hakkında bilgi verdi.



Sakarya Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü'nün farklı kategorilerde düzenlediği ve 7'den 70'e yarışma fırsatı veren "Ödüllü Kitap Okuma Yarışmaları" na katılımın artması için Başkan Dişli'yi ziyaret eden Alaaddin Ağcadağ ve Hasan Türk, her yıl farklı konsepte düzenledikleri yarışmanın bu yılkı konusunun "Kuran'ı Kerim Meali" olduğunu belirterek destek istediler.



Sakarya'da 21 bin katılım hedeflediklerini belirten Ağcadağ, yarışmaya katılmak isteyenlerin 19 Şubat tarihine kadar www.ufkayolculuk.com adlı adresten online başvuru yapabileceklerini söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Aile Sosyal Politikalar, Gençlik Spor ve Adalet Bakanlığı'nın da desteklediği bir organizasyon olduğunu kaydeden Ağcadağ, "8 kategoriden oluşan yarışmada A kategoroisinde 7-10 yaş, B kategorisinde 10-14 yaş grubu, C kategorisinde 14-19 yaş, D kategorisinde 19-30 yaş, E kategorisinde 30 yaş üstü, F İhtisas Kategorisinde (İlahiyatçılar), G kategorisi Türkçe online ve H kategorisi İngilizce Online olarak gerçekleştirilecek. Toplamda 46 umre ödüllü yarışmada iller bazında da farklı ödüller verilecek" dedi.



Türkiye birincisine 2 Ümre + 2500 ödül verileceğini belirten Ağcadağ "26 Mart 2017 tarihinde yapılacak yarışma sonunda dereceye girenler için tercihli bir ödül sistemi belirledik. Arzu edene 2 Dosta Yolculuk+2500 TL veya 9 bin TL.Türkiye İkincilerine 2 Umre +1500 TL veya 2 Dosta Yolculuk +2500 veya 8 bin TL, Üçüncülere 2 Umre+500 TL veya 2 Dosta Yolculuk+500 TL veya 7 bin TL verilecek. Toplamda 46 Umre ödülü verilecek olan yarışmanın Sakarya İl ödülünde her kategorinin birincilerine 2 tam altın, ikincilere 1 tam altın, üçüncülere yarım altın, 4 ve 5'ncilere çeyrek altın, 6,7,8,9,10'nculara Gram altın ödülü verilecek" dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Dişli, "Okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yarışmayı düzenleyenleri tebrik ediyorum" dedi.