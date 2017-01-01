01.01.2017 14:03 Başkan Demirkol'dan polise ve temizlik personeline anlamlı ziyaret

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2016 yılının son gecesinde mesai yapan temizlik personelleri ve güvenlik güçleri ile bir araya geldi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 2016 yılının son gecesinde mesai yapan temizlik personelleri ve güvenlik güçleri ile bir araya geldi.



Başkan Demirkol'un gece boyunca süren mesaisine AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Kaya eşlik etti. Başkan Demirkol ve beraberindekiler gece mesaisi yapan temizlik personellerini ve Emin Çavus Polis Merkezi, Sarayönü Polis Merkezi, Mardin yolunda bulunan uygulama noktasını ve Süleymaniye Mahallesinde Aslan ailesini evinde ziyaret etti. Polislere minnettar olduklarını anlatan Başkan Demirkol, her zaman güvenlik güçlerinin yanlarında olduklarını belirtti.



Temizlik personelleri ile bir araya gelen Başkan Demirkol, çalışanlara hediye dağıttı. Temizlik personellerinin bulundukları sokakta belediyenin temsilcisi olduklarını anlatan Başkan Demirkol, çalışmalarından dolayı personellere teşekkür etti.



Başkan Demirkol söz konusu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada "2016 yılının bu son gecesinde gecenin son saatlerinde havanın soğuğuna rağmen halkımızın ve sevdiklerinin sağlıklı huzurlu ve hijyenle dolu bir ortamda yaşamaları için gecenin bu soğuğunda çalışan temizlik işleri personelimizi ziyaret ettik. Bu ziyaretimizde AK Parti Haliliye İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat bize eşlik etti. Yine Haliliye Belediye Meclis Üyemiz Hasan Kaya bizlere refakat etti" dedi.



Vatandaşların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Demirkol, "Gecenin bu saatinde gecenin bu soğuğunda Haliliye halkının sağlıklı ortamda yaşaması için soğuk dinlemeden, gece dinlemeden sabah temiz bir ortama halkımızın karşılaşması için temizlik yapan personellerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah 2017 yılı içerisinde de fedakarca çalışacaklardır. Ben şimdiden temizlik işleri müdürlüğümüzün tüm personeline teşekkür ediyorum. Haliliye'nin tertemiz noktasındaki hedefleri için gayretler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ise "2016'nın son saatlerinde Haliliye Belediye Başkanımızla birlikte Haliliye bölgesinde temizlik personellerimizin yaptığı faaliyetler doğrultusunda kendileri ile beraber olduk. Gecenin bu soğuğunda daha doğrusu 365 gün tertemiz Haliliye olmak adına her geçen gün bir adım öteye gidiyor. Bundan dolayı temizlik personelimizi kutluyoruz" dedi.



Haliliye Belediye Meclis Üyesi Hasan Kaya ise yeni yıla girerken belediye çalışanları, güvenlik güçleri ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Fevzi Demirkol'un kendilerini mutlu ettiğini söyleyerek Başkan Demrikol'a teşekkür etti.

