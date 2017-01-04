Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başkan Demircan: 'Korksun bizden korkular'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başkan Demircan: 'Korksun bizden korkular'

AK Parti İstanbul İl Teşkilatının Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına tepki olarak düzenlediği yürüyüşe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, 'Bir olduk, bütün olduk. Cesaretimizde bir, üzüntümüzde. Korksun bizden korkular' dedi.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatının Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısına tepki olarak düzenlediği yürüyüşe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Bir olduk, bütün olduk. Cesaretimizde bir, üzüntümüzde. Korksun bizden korkular" dedi.

AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanları, Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısının ardından düzenlediği yürüyüşle teröre tepki gösterdi. Ortaköy Camii'nin önünde toplanarak menfur saldırının yaşandığı mekanın önüne kadar yürüyen kalabalık, burada hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı. Yürüyüşe AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Avukat Harun Muş'un yanı sıra ilçe belediye başkanı ve AK Parti ilçe teşkilatları katıldı. Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, bir insanı öldürenin bütün insanlığı öldürmüş sayıldığını belirterek, "Terörü destekleyen ve bundan nemalanan kim varsa bütün terör destekçilerini buradan hep birlikte lanetliyoruz. Terörün hedefi toplumsal birliğimizi, beraberliğimizi, refahımızı, geleceğimizi ve umutlarımızı karartarak bizi birbirimize düşürmek ve ülkemizin geleceğini ipotek altına almak. Türk milleti birliğini, beraberliğini koruyarak asla bu topraklarda bir bölüşmenin bir ayrışmaya müsaade etmeyecektir" dedi.

"Terörü bir kez daha lanetliyorum"

Başkan Demircan, "Toplumumuz her defasında bir araya gelerek birliğimizi ve beraberliğimizi tek vatan ülküsü içerisinde bu tek bayrağın gölgesi altında hep birlikte yaşamamız gerektiğini tüm dünyaya gösteriyor. Bugün bu anlamlı yürüyüş, bu anlamlı lanetleme, bu anlamlı terörü protestonun arkasındaki gerçekte bu. Bir olduk, bütün olduk. Cesaretimizde bir, üzüntümüzde. Korksun bizden korkular. Yaşantımıza bütün cesaretimizle, bütün gururumuzla devam edeceğiz. Terörü bir kez daha lanetliyorum" şeklinde konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Lastiklerini şişirirken aracındaki telefonu çaldılar
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünya birincisi
Mamak Belediyesi sosyal projelere 2017'de devam edecek
PKK/KCK'dan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Barbaros Şansal'ın ilk ifadesi: O tweeti ben atmadım!
Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşları kaç lira yükseldi! Emeklil maaş zam oranı belli oldu
Emekli maaşları ne kadar oldu? Emekli maaşları kaç lira yükseldi! Emeklil maaş zam oranı belli oldu
Memurun zamlı maaşları belli oldu! 2017 emekli ve memur enflasyon farkı zammı
Memurun zamlı maaşları belli oldu! 2017 emekli ve memur enflasyon farkı zammı
İstanbul ve Ankara'ya yeniden kar geliyor... Kar ne zaman yağacak?
İstanbul ve Ankara'ya yeniden kar geliyor... Kar ne zaman yağacak?
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
ÖSYM'de sınav sistemi değişti!İşte yeni sistem
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Afganistan tezkeresi TBMM'de kabul edildi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Lastiklerini şişirirken aracındaki telefonu çaldılar
Lastiklerini şişirirken aracındaki telefonu çaldılar
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Osmaniye'de elektrik kesintisi
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünya birincisi
Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı dünya birincisi
Mamak Belediyesi sosyal projelere 2017'de devam edecek
Mamak Belediyesi sosyal projelere 2017'de devam edecek
PKK/KCK'dan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi
PKK/KCK'dan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
Milas'ta gizli buzlanma kazası: 10 yaralı
Milas'ta gizli buzlanma kazası: 10 yaralı
Kameralara yansıyan kuyumcu hırsızlığı
Kameralara yansıyan kuyumcu hırsızlığı
Turgutlu'da 37 Milyon TL'lik yatırım hızla yükseliyor
Turgutlu'da 37 Milyon TL'lik yatırım hızla yükseliyor
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak
Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak
'Bordo Bereliler Suriye' filmi geliyor
'Bordo Bereliler Suriye' filmi geliyor
Varis hastalığının belirtilerini göz ardı etmeyin
Varis hastalığının belirtilerini göz ardı etmeyin

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English