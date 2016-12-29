29.12.2016 16:14 Başkan Çerçi El Bab gazisini ziyaret etti

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Temel'i tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ali Temel'i tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, Suriye'nin El Bab kasabasında geçtiğimiz Çarşamba Günü DAEŞ'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısında yaralanan ve tedavisi Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam eden Piyade Uzman Çavuş Ali Temel'i ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yaralı askere ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Gazinin sağlık durumu hakkında Başhekim Prof. Dr. Kurt'tan bilgi alan Başkan Çerçi, Türkiye'nin bölgedeki kaos ortamına çekilmek istendiğini dile getirirken; Türkiye'nin, küresel güçlerin uzantısı olan terör örgütlerine aman vermeyeceğini söyledi. Başkan Çerçi, "Türkiye Ortadoğu'da önemli bir güce sahip. Bölgesel bir güç. Ülkemizin ilerlemesini, gelişmesini istemeyen küresel güçler, terör örgütleri aracılıyla bizleri de Ortadoğu'daki kaosun içine sürüklemek istiyorlar. Ama bilmelidirler ki; bu ülkenin birliğini dirliğini bozmaya kimsenin gücü yetmez. Ne yazık ki gerçekleştirilen hain saldırılarda asker ve sivillerimiz şehit düşüyor; yaralanıyor. Bu günlerde geçecek elbet. Saldırılarda şehit düşen asker ve sivillerimize Allah'tan rahmet diliyor; yaralanan gazilerimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

