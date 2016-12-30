Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başkan Çelik'ten yeni Kaymakam Erdoğdu'ya ziyaret
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başkan Çelik'ten yeni Kaymakam Erdoğdu'ya ziyaret

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 15 gün önce Yunusemre Kaymamı olarak atanan Ahmet Erdoğdu'yu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 15 gün önce Yunusemre Kaymamı olarak atanan Ahmet Erdoğdu'yu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Yunusemre Kaymakamlığı görevine yeni atanan Kaymakam Ahmet Erdoğdu'yu makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Şehzadeler ve Yunusemre Belediyelerinin kardeş belediyeler olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik "Kardeş ilçemiz olan Yunusemre ilçemize yeni atanan Kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Yunusemre ve Şehzadeler iç içe geçmiş olan iki ilçemiz. İki kardeş Belediye olarak her iki ilçede de güzel hizmetler yapabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada hizmetlerimizi yaparken, hükümetimizin ve devletimizin ilçedeki temsilcileri olan Kaymakamlarımız ile çok güzel ilişkiler kurarak daha güzel hizmetler yapmak için çaba ve gayretlerde sarf ediyoruz. Yunusemre ilçemize de tecrübeli ve hakkında güzel şeyler duyduğumuz çok değerli bir kaymakamımız atandılar. Ben değerli kaymakamımıza yeni görevinde başarılar diliyorum. Bizler her zaman için bu şehrin birer evlatları olarak Kaymakamlarımızın şehrimize ve ilçelerimize hizmet etmek için çaba ve gayret sarf eden tüm devlet erkânımızın her zaman yanındayız" dedi.

Yunusemre Kaymakamlığı görevine başladığı günden itibaren Manisalılardan yakın ilgi gördüğünü ifade eden Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu "15 Aralık tarihinde atanmış olduğumuz Yunusemre Kaymakamlığı görevimizde, Manisa'ya geldiğimiz ilk günden beri gerek Sayın Valimiz gerekse Belediye Başkanlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızdan çok yakın bir ilgi gördük. Bu ilgi ve alakadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzel şehirde görev yaptığımız süre içerisinde, devletimize, milletimize el birliği içerisinde en güzel hizmetleri sunmak adına elimizden geleni yapacağız. Bu nazik ziyaretleri nedeni ile Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik'e çok teşekkür ediyorum" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
'Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz'
Diyarbakır'da terör operasyonu: 5 gözaltı, ikiz plakalı 2 araç...
Yüksekovalı öğrenciler ödüllendirildi
Trafik cezalarında zamlı tarife 1 Ocak'ta başlıyor
Ahmet Şan: 'Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz'
93 kilo esrar ile yakalandılar, 'Namazımda, abdestimde birisiyim' dedi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Adapazarı, Kocaeli, İstanbul 'da elektrik kesintisi! Marmara'da elektrik kesintileri
Adapazarı, Kocaeli, İstanbul 'da elektrik kesintisi! Marmara'da elektrik kesintileri
Başbakan Yıldırım: Asgari Ücret 2017 Yılında Vergi Dilimine Girmeyecek
Başbakan Yıldırım: Asgari Ücret 2017 Yılında Vergi Dilimine Girmeyecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
'Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz'
'Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz'
Diyarbakır'da terör operasyonu: 5 gözaltı, ikiz plakalı 2 araç...
Diyarbakır'da terör operasyonu: 5 gözaltı, ikiz plakalı 2 araç...
Yüksekovalı öğrenciler ödüllendirildi
Yüksekovalı öğrenciler ödüllendirildi
Trafik cezalarında zamlı tarife 1 Ocak'ta başlıyor
Trafik cezalarında zamlı tarife 1 Ocak'ta başlıyor
Ahmet Şan: 'Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz'
Ahmet Şan: 'Hiçbir futbolcuyu satmayı düşünmüyoruz'
93 kilo esrar ile yakalandılar, 'Namazımda, abdestimde birisiyim' dedi
93 kilo esrar ile yakalandılar, 'Namazımda, abdestimde birisiyim' dedi
Karacabey'de okul-sanayi iş birliği
Karacabey'de okul-sanayi iş birliği
Silivri beyaza büründü
Silivri beyaza büründü
Görele'de zabıta ekipleri balıkçıları denetlendi
Görele'de zabıta ekipleri balıkçıları denetlendi
İzmir'de atlar Milas için koştu
İzmir'de atlar Milas için koştu
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kız çocuğuna otomobil çarptı: 1 ölü
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kız çocuğuna otomobil çarptı: 1 ölü
Kaymakam Arslan'dan Başkan Tokat'a ziyaret
Kaymakam Arslan'dan Başkan Tokat'a ziyaret

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English