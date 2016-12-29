29.12.2016 16:28 Başkan Çelik: '2017 yeniden diriliş yılı olacaktır'

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Yeni yıl nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çelik yayımladığı mesajında, '2017 yılı Türkiye'nin diriliş yılı olacaktır' dedi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Yeni yıl nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çelik yayımladığı mesajında, "2017 yılı Türkiye'nin diriliş yılı olacaktır" dedi.



Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik yeni yıl nedeni ile bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Çelik yayımladığı mesajında, "Bir takvim yılının tamamlanıp yeni bir takvim yılının başlamasına derin anlamlar yüklemek ne kadar anlamsız ise, gelecek sorumluluğu içinde hareket eden birey, toplum, kurum, kuruluş ve devletler için geçmiş ve gelecek muhasebesini yapmamak da bir o kadar anlamsızdır. Eskimiş yılları yok sayıp bütün umutlarımızı geleceğe yükleyerek geleceğimizi kurtaramayız. Bu gerçeklerden hareketle, 2016 yılının ülkemize ve dünyanın birçok yerine bolca kan ve gözyaşı getirdiğini görüyoruz." dedi.



Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızına rağmen dünyanın mazlumlar cehennemine döndüğünü kaydeden Başkan Çelik şunları söyledi:



"Sömürgeci küresel güçler, sinsi bir işbirliği ve doymak bilmeyen bir iştahla yağmalayacakları ülkelere ve halklara acımasızca saldırıyorlar. Her yerde kan ve gözyaşı var. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yüz binleri katlediyorlar, milyonları yerinden yurdundan ettiler. Mezhepçilik ve ırkçılık adına gönüllü taşeronlar oluştu. Müslüman'ı Müslüman'a, kardeşi kardeşe kırdırıyorlar. Bütün melanetleriyle ülkemize yükleniyorlar, bombalar patlatıyor, mezhepçiliği ve ırkçılığı kışkırtıyorlar, içimizdeki devşirmeleriyle ülkemizi işgale kalktılar, ekonomik saldırılar denediler hiç birinde başarılı olamadılar. Anadolu insanının sağduyusunu yıkamadılar, bütün oyunları bozuldu. Türkiye 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerliyor; bir taraftan ikinci kurtuluş savaşını veriyor, diğer taraftan denizler altında en büyük tüneller, yer üstünde en büyük köprüler, uçaklar, helikopterler, denizaltılar, füzeler inşa ediyor. Hiçbir şey bizi yıldıramadı, yıldıramaz. Her saldırıda biraz daha kenetleniyoruz, bir birimize ve yersiz yurtsuz mazlumlara sahip çıkıyoruz. Bütün mazlum milletlerin ilgi odağındayız. Karanlığın en zifiri anı aydınlığın en yakın olduğu andır. Körpecik yavrularımızı şehit veriyoruz. Ama biz Anadolu'yuz, Türkiye'yiz, hep birlikte Türk Milletiyiz. Dünyanın en pahalı arsasında oturduğumuzu ve onu tarih boyunca şehitlerle koruduğumuzu biliyoruz. Siyasi, mezhebi, etnik farklılıklarımızı bir kenara koyup bir ve beraber olduğumuz için 2016 yılı direniş yılımız oldu, aynı kararlılık, azim ve Allah'ın izniyle 2017 yılı diriliş yılımız olacak. Şehzadeler belediyesi olarak bunun için çalışıyoruz şehrimizi bir uçtan bir uca güzelleştirmek için çırpınıyoruz, hemşehrilerimizin birlik ve beraberliği ve gönüllerinin imarı için çalışıyor, şehitlerin hatırasına sahip çıkıyor, Türkiye'nin kalkınma kervanına katılıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle hemşehrilerimin ve aziz milletimin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, birlik ve beraberliğimizin artarak devamını dilerim."

