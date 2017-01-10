Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Günü'nü kutladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başkan Büyükkılıç, Gazeteciler Günü'nü kutladı

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yazılı bir mesajla kutladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yazılı bir mesajla kutladı.

Başkan Büyükkılıç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1961 yılında yapılan değişikliklere tepki olarak dokuz gazete sahibi 3 gün gazete yayınlamama kararı aldı. Gazete çalışanları ise 10 Ocak 1961 günü toplu yürüyüş ile haklarına sahip çıktı ve patronların, gazete çıkarmayacaklarını duyurdukları tarihlerde kendi gazetelerini çıkardı.

O günden itibaren her yılın 10 Ocak günü, 1971 yılına kadar 'Çalışan Gazeteciler Bayramı' olarak kutlandı. 1971 yılından itibaren bayram yerine "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak anılmaya devam etmektedir.

56. yılı kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri basın camiasında görev yapan medya mensubu arkadaşlarımızın bu anlamlı günlerini kutlar, çalışmalarındaki başarılarının devamı dileği ile selam ve saygılarımı sunarım."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adam öldürüp ameliyata girdi
İnanılmaz kurtuluş kamerada
Gözaltına alınan 164 iş adamı adliyeye sevk edildi
AİHM dini gerekçeleri yok saydı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adam öldürüp ameliyata girdi
Adam öldürüp ameliyata girdi
İnanılmaz kurtuluş kamerada
İnanılmaz kurtuluş kamerada
Gözaltına alınan 164 iş adamı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 164 iş adamı adliyeye sevk edildi
AİHM dini gerekçeleri yok saydı
AİHM dini gerekçeleri yok saydı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Fatsa SYDV'den 2016'da 17,2 milyonluk yardım
Fatsa SYDV'den 2016'da 17,2 milyonluk yardım
Yozgat Çözüm Koleji'nden İHA'ya ziyaret
Yozgat Çözüm Koleji'nden İHA'ya ziyaret
AK Parti Kepez'den anlamlı bağış
AK Parti Kepez'den anlamlı bağış
AK Parti'li vekillerden basın mensuplarına ziyaret
AK Parti'li vekillerden basın mensuplarına ziyaret
Başkan Sekmen engelli vatandaşın yüzünü güldürdü
Başkan Sekmen engelli vatandaşın yüzünü güldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English