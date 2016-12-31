31.12.2016 12:34 Başkan Bulutlar: 'İhanet dolu bir yılı daha geride bıraktık'

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bulutlar, 2016 yılının ihanetle dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını ve yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni etti. Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bulutlar, 2016 yılının ihanetle dolu bir yılı daha geride bıraktıklarını ve yeni yılın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını dileyerek, yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni etti.



Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, mesajında "Değerli hemşerilerim, 2016 yılı ihanetlerle dolu ve hani bir o kadarda üzücü olayları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yıla giriyoruz. Önümüzdeki yıl bize yeni umutlar vadediyor. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizlerin, aynı ilçede aynı şehir de aynı ülkede yaşayan insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun "birbirimize karşı hoşgörülü, samimi, yardımsever, biri birine daha çok kenetlenmiş bir millet olarak güçlü durmak zorunda olduğumuzu" düşünüyorum. Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır. 2017 yılının sizler için mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, bütün Milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.

