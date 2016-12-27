27.12.2016 12:29 Başkan Bulutlar, AK Partili gençleri ağırladı

AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Yürütme Kurulu Üyeleri, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında ziyaret etti. AK Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Yürütme Kurulu Üyeleri, Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'ı makamında ziyaret etti.



Ak Parti Erzurum Gençlik Kolları İl Başkanlığına atanan Ömer Faruk Yarba'nın yönetimindeki birim başkanları, Belediye Başkanı Bulutlar'a Erzurum'daki gençlere yönelik yapmak istedikleri plan ve projelerini anlattılar. Ziyarette duyduğu memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Bulutlar, AK Parti İl Gençlik Kollarının çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, yapılan faaliyetlerde gençlik kollarının farkını ortaya koyduğunu kaydetti. AK Parti Gençlik Kolları'nın önemli görevler üstlendiğine değinen Bulutlar, gençlik kolları yönetimine çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Yarba ise gençlik kollarının yaptığı faaliyetlerde Bulutlar'ın her zaman yanlarında olduğunu anlatarak, 'Başkanımızın bizlere bu kısa zaman da vermiş olduğu destek ve katkılardan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Gençlik kolları olarak büyüyen ve gelişen Erzurum'da, gençlik kolları her geçen gün büyüyor. Yeni genç arkadaşlarımız aramıza katılıyor, bu gelişmelerden dolayı mutluyuz' dedi. Hedeflerini ileriye dönük geliştireceklerini vurgulayan Yarba, yeni projeler üreterek bunları Erzurum'un gençleriyle paylaşmayı hedeflediklerini ifade etti.



Günün anasına Gençlik Kolları İl Başkanı Ömer Faruk Yarba, Belediye Başkanı Orhan Bulutlar'a, bakır işlemeli saat hediye etti. Toplu hatıra fotoğrafı çektirdiler.

