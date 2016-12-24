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Başkan Başsoy Ankara'da yaşayan Erzincanlılarla bir araya geldi
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Başkan Başsoy Ankara'da yaşayan Erzincanlılarla bir araya geldi

Ankara'da yaşayan Erzincanlılar ERDEF ve Ankara ERSİAD tarafından düzenlenen programla bir araya geldi. Yaklaşık 700 kişinin iştirak ettiği programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da katılarak kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

Ankara'da yaşayan Erzincanlılar ERDEF ve Ankara ERSİAD tarafından düzenlenen programla bir araya geldi. Yaklaşık 700 kişinin iştirak ettiği programa Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy da katılarak kentte gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.

İller Bankası Sosyal tesislerinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan ERDEF Başkanı Selahattin Ayvaz "Hiçbir güç bizleri ayrıştıramaz. Hepimiz üzüntülü günler geçiriyoruz. Ülkemiz adeta ateş çemberinde. Yedi düvelle ve hainlerle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede şehit düşen vatan evlatlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlık ailelerine ve milletimize sabır diliyorum." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Ankara ERSİAD Başkanı Tevhid Tavşanoğlu "Bu acılı gününde birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ise "Geçen hafta İstanbul'da bugün ise Kayseri'de yaşanan terör saldırısı nedeniyle yaklaşık 57 vatandaşımızı kaybettik terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Şehitlerimize Allahtan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Zor bir coğrafyadayız ve zor günlerden geçiyoruz. Gün bir olmak günüdür. Fikrimiz zikrimiz etnik kökenimiz ne olursa olsun tek vatan tek bayrak tek millet olarak yolumuza devam etmek zorundayız. Komşularımızda yaşanan olayları görüyoruz. Kendini medeni zanneden devletler akan kanı durdurmak yerine daha da şiddetlenmesi için ellerinden geleni yapıyor. Biz 3,5, 4 Milyon göçmeni bağrımıza basarken Avrupa 100 mülteciyi bile kabul etmiyorlar. Onları da şiddetle kınıyorum. Bizler birlik ve beraberlik içinde kalkınmamıza büyümemize ve güçlenmeye devam edeceğiz. Bununda önünde kimse duramaz. Bizler konu Erzincan olduğunda fikrimiz ne olursa olsun biz birleşiriz. Sıladan gurbete selam getirdim. Sizlerle aramızda mesafeler vardı ancak Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın sayesinde ıraklar yakın oldu. Allah başımızdan eksik etmesin. Biz Erzincan Belediyesi olarak yaklaşık bin günde 100 Milyon Liralık yatırım yaptık. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birçok projeyi tamamladık ve birçok projenin startını verdik" dedi

Başkan Başsoy daha sonra şehir genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bir sunum yaptı.
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