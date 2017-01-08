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Başkan Baran, STK'lar ile bir araya geldi
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Başkan Baran, STK'lar ile bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ikincisi gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Körfez'i 2023 Türkiye'sine birlikte hazırlayacağız' dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ikincisi gerçekleştirilen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Körfez'i 2023 Türkiye'sine birlikte hazırlayacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde ilçedeki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'na ayrıca Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli ve İsa Taş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Başkan İsmail Baran, "Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile ikinci buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. 'Körfezi hak ettiği yere birlikte getirelim' diyerek çıktığımız yolda sizlerin fikir ve önerileri bizler için önemli. İlçemiz çok daha iyi yatırımları hak ediyor. Eksikliklerimiz tabii ki oluyor. Bu konuda da sizler devreye girmelisiniz. Bizim 2023 hedefimiz var. Ve bu hedefe ulaşmak için inanın tüm gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Körfez'i daha huzurlu, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek adına yola koyulduklarının altını çizen Başkan İsmail Baran, "Bu çok zor bir olay değil. El ele verirsek Körfez'i güzelleştirebiliriz. Kenti beraber yönetelim anlayışında halkın vereceği fikirler bizim için çok önemlidir. İlçemizde her şey tamamlandı demiyoruz. Ama çok büyük sorunları çözdük. Çözmeye de devam ediyoruz. Körfez'in üst kesimlerinde yoğun bir kar yağışı var. Ekiplerimiz ilçemizin kuzey bölgelerinde hummalı çalışmalar gerçekleştiriyor. Elektrik nedeniyle yaşanan aksaklıklar birkaç gün içerisinde giderilecek" diye konuştu.

Birlik ve beraberlik mesajları da veren Başkan İsmail Baran, "Bizim huzurumuzu istemeyenler hem içeride hem de dışarıda çeşitli oyunlar oynuyor. Ama binlerce yıl kardeş kardeş yaşayan bu millet kıyamete kadar kardeş kalacaktır. Aramıza nifak sokmak isteyenler, başarısız olacak. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra ülkemize dış güçlerin açık saldırı yaptığını görmekteyiz. Ülkemize saldıranlar açık açık ortada. Düşmanımız daha fazla. Vatanımıza çok daha sıkı sıkı sarılmalıyız" şeklinde konuştu.

2017 yılının Körfez'de 'yatırım yılı' olduğunu belirten Başkan Baran, "32 aylık süreyi geride bıraktık. Birçok projeyi hayata geçirdik, birçoğuna da başladık. İlçemizin kronikleşmiş bazı sorunlar vardı. Mesela devlet hastanesinin yetersizliği. Şimdi biz kendi bütçemiz ile bir devlet hastanesi yapacağız. İlçemizde bir fakülte yoktu. O da yapılıyor. İlimtepe'deki kültür merkezimiz ve spor salonunun temelinin 2017'de atacağız. 2017 yılında yapılacak yatırımlar için 120 milyonluk bütçe ayırdık" ifadelerini kullandı.

Daha sonra toplantıya katılan STK temsilcileri, görüş ve önerilerini aktardı. Başkan Baran ise katılanlara teşekkür ederken, program sonrasında günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.
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