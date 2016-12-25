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Başkan Baran, öğrencilerle bir araya geldi
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Başkan Baran, öğrencilerle bir araya geldi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Kaynakta Ayrıştırma Projesi'nde görev yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Kaynakta Ayrıştırma Projesi'nde görev yapan öğrencilerle bir araya geldi.

Pilot ilçe olarak Körfez'in seçildiği projede yer alan Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ı ziyaret etti. Ziyarette projenin yürütücülerinden olan Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Ali Osman Yıldırım ve Çevre Teknikeri Ufuk Salih Kaya da yer aldı. Ziyarette konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, "Kocaeli'de ilk atık ayrıştırma merkezi Körfez'de yapıldı. Bu tesis öncü oldu. İnşallah yine bu tarz yaptığımız çalışmalar ile ilklere imza atmak, farkındalık oluşturmak adına yaptığınız çalışma önemli. Bizler çevre gönüllüsüyüz. Her zaman yanınızdayız. Bu tür projeleri de destekleyeceğiz. Çünkü gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir çevre bırakmamız lazım. Ben bu çevre ordusunu gördükten sonra inanıyorum ki gelecekte bir daha çevresine saygı duymayan bir toplum olmayacaktır. Türkiye AB içerisinde gerçekten cennetten bir köşe. Böyle güzel bir vatanı korumamız lazım. Sizlere teşekkür ediyorum. Ve kendimi de bu ordunun bir neferi olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
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