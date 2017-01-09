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Başkan Aygün Gazeteciler Gününde gazetecilerle buluştu
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Başkan Aygün Gazeteciler Gününde gazetecilerle buluştu

Gümüşhane'nin Köse ilçesi Belediye Başkanı Şerif Aygün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler günü nedeniyle il genelinde görev yapan gazetecilerle Köse ilçesinde bir araya geldi.

Gümüşhane'nin Köse ilçesi Belediye Başkanı Şerif Aygün, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler günü nedeniyle il genelinde görev yapan gazetecilerle Köse ilçesinde bir araya geldi.

Köse Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen programa Köse Kaymakamı Mustafa Duruk, Belediye Başkanı Şerif Aygün, İl Genel Meclisi Üyesi Tuncay Taşdemir, Köse Belediye Meclisi üyeleri, Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ve il genelinde görev yapan ulusal haber ajansı temsilcileriyle, gazete sahipleri ve muhabirler katıldı.

Köse'ye gazeteci kökenli Kaymakam

Kendisinin de eski bir gazeteci olduğunu ifade eden ve son kararname ile Köse'ye atanan Kaymakam Mustafa Duruk, demokrasinin gelişmesinde, ilerlemesinde, toplumun doğru yöne kanalize edilmesinde, çocuk ve gençlerin iyi yetişmelerinde gazeteciliğin büyük önemi olduğuna vurgu yaptı.

"İlkeli gazetecilik Türkiye'nin geleceğine katkı sağlar"

Gazetecilik ilkelerine riayet edilirse Türkiye'nin geleceğine katkı sağlanacağını vurgulayan Duruk, "Gazeteci toplumun eli, gözü, kulağı, herşeyi. Söyledikleriyle, yaptıklarıyla, yazdıklarıyla. Siz ne yazarsanız biz onları görüyoruz. Siz ne kadar ilkeli, ahlaklı, tutarlı habercilik yaparsanız toplumun da o anlamda ilerleyeceğini düşünüyorum. Gelecekte daha nitelikli gazetecilik ve gazetecilerimizin özlük haklarının iyileşmiş, toplumda hak ettiği değeri görmesi temennisinde bulunuyorum" dedi.

"Gazeteciler gelişime katkı sağlıyor"

Bir ülkede demokrasileri güçlendiren ve geliştiren en etkin unsurlardan birisinin meslek ahlakına ve tarafsızlık ilkesine riayet eden bir basının varlığı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Şerif Aygün ise "Unutulmamalıdır ki, basının başta milli konular olmak üzere her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Medya çalışanlarımızın kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme konusundaki yükümlülüklerini en iyi biçimde yerine getirmek için gösterdikleri çabalar takdire şayandır. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edeceklerdir" şeklinde konuştu.

Doğru haber-özgür yorum vurgusu

Gazeteciliğin doğru haber, özgür yorum, eleştiri özgürlüğü esasları dairesinde gerçekleştirildiğinde demokrasinin gelişmesi ve devamlılığının sağlanmasında, toplumsal denetimin etkinleştirilmesinde çok önemli fonksiyonlara sahip olduğunu vurgulayan Aygün, "Kuşkusuz bu işlevlerin yerine getirilmesinde, genel yayın "müdüründen muhabirine, mizanpajcısından fotoğrafçısına, haber oluşturup iletilmesi aşamasındaki her bir çalışanın şüphesiz yararlı katkıları ve büyük emeği vardır. Basın Meslek İlkeleri doğrultusunda görev yapan tüm basın-yayın çalışanlarına sağlık, mutluluk ve başarı dolu uzun bir meslek yaşamı diliyor, iyiye, doğruya, güzele, barışa ulaşmak için, insanlığa hizmet etmek için çalışıp normal yaşam ve görevi başında ebediyete intikal eden kıymetli basın çalışanlarımızı da şükranla ve rahmetle anıyor, çalışan gazetecilerimizin bu anlamlı günlerini kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Aygün daha sonra ilçe merkezinde devam eden cadde ve sokakların kilitli parke ile yapımı, içme suyu arıtma tesisleri çalışması, Kültür Merkezi, Otogar, Hükümet Konağı, İmam Hatip Okulu, Çocuk Parkı, proje aşamasındaki Tabiat Parkı yapımı ve Köse deresinin ıslahı konularında gazetecilerle sohbet etti.

Program yöresel yemek ve çay ikramıyla son buldu.
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