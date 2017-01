01.01.2017 09:10 Başkan Ateş'ten 2016 yılını değerlendirmesi

Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediye Başkanı Bülent Ateş, 2016 yılında yaptıkları hizmet ve projeleri değerlendirdi. Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Konakkuran Belde Belediye Başkanı Bülent Ateş, 2016 yılında yaptıkları hizmet ve projeleri değerlendirdi.



Hizmet dolu bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Başkan Ateş, çözüm odaklı çalışmalara imza atmak için üzerine düşen her şeyi yaptığını belirtti. Ateş, "Göreve geleli 2,5 yılı geçti. Bu süre zarfında Konakkuran beldesinin temel problemlerini çözmek üzere yoğunlaştık. Verdiğimiz vaatler vardı, bu vaatleri yerine getirmek için çalıştık. Hepinizin bildiği gibi 2014 yılı yerel seçimlerinde LDP'den belediye başkanı olarak seçildim. Öncesinde siyasi bir geçmişe sahip olmama rağmen bazı siyasi oyun ve nedenler neticesinde bölgede hiç bilinmeyen ve tanınmayan bir partiden belediye başkanı oldum. Bu da gösterdi ki tek amacı hizmet olana Cenab-ı Allah yardım eder, hiçbir zaman darda ve zorda bırakmaz. Bu hizmet görevini halkın var olan güven ve desteği ile Allah bize nasip etti ve göreve geldik. Bölgenin içinde bulunulduğu durum ve zorunlu nedenlerden dolayı bir süre sonrası LDP'den istifa ederek halkın bizi layık gördüğü belediye makamı görevini bağımsız olarak devam etme karını almak zorunda kaldım. Ülkemizde ve bölgemizde yaşanan sorun ve sıkıntılardan dolayı hayal edilip yapılmak istenen ve programlanan hizmetlerin tamamını hayata geçiremedik. Bunun nedeni ise ekonomik gücümüzün yetersiz olması ve resmi kurum ve kuruluşlardan ve de hiçbir siyasi partiden destek almayışımızdan kaynaklanıyor. Ama her şeye rağmen bu üç senelik zaman zarfında kendi imkânlarımızla beldede halkın ihtiyaçları ve aciliyet gerektiren hizmetleri yoğun çaba ve gayret içerisine giderdik. Çok az olan bütçemizle Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle gerçekleştirdik. Epey bir borcu olan, hizmetten yoksun bırakılmış, enkaz yığınına dönüşmüş iş makinelerinin parkı olan bir belediyeyi devraldık. Birikmiş ve var olan sıkıntı ve borçların büyük bir kısmını ödedik. Büyük zorluklarla da olsa hizmet ihtiyacı olan hiçbir vatandaşı mağdur etmemenin sevincini yaşıyoruz. İnşallah her zaman bıkmadan, yorulmadan hizmet için koşturmaya devam edeceğiz. Her şeye rağmen seçilmiş olduğum günden beri çok az olan bütçemizle hiç kimseden destek almadan yolumuza devam ettik. Hiçbir siyasi partiden resmi olarak bağlı bulunmamamıza rağmen çok ciddi sorun sıkıntı ve engellere maruz kaldık. Hizmete dair hazırladığımız projelerin onay görmemesi, tüm zorluklara rağmen ilk günden beri emek sarf edip bizim için hayati önem arz eden başta kanalizasyon ve yeni su şebeke hatlarının düzenleme hizmetini 2017 yılında onaydan geçireceğiz ve halkın hizmetine sunacağımız. Bu duygu ve düşüncelerle 2017 yılının hayırlara vesile olmasını ve huzur yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.