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Başkan Asya, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti
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Başkan Asya, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıla karla mücadele çalışmasıyla giren ekipleri ziyaret ederek sıcak süt ve tatlı ikramında bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıla karla mücadele çalışmasıyla giren ekipleri ziyaret ederek sıcak süt ve tatlı ikramında bulundu.

Muş'ta kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Belediye ekipleri yeni yıla karla mücadele ederek girdi. Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı kent merkezinde, Belediye ekipleri kar kütlelerini kamyonlarla il dışına taşımayı sürdürüyor. Yeni yıla karla mücadeleyle giren ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya, personellere sıcak süt ve tatlı ikram ederek, yeni yılın 'hayır getirmesini' dileğinde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Asya, 13 Aralıkta başlayan yoğun kar yağışının aralıksız devam ettiğini söyledi. Kar yağışının etkisini yoğun bir şekilde gösterdiğini ifade eden Asya, "19 gündür ekiplerimizle birlikte, vardiya usulüyle 24 esasına göre karla mücadele çalışmalarımız devam etmekte. Bugün 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece, aynı zamanda miladi yılbaşı olması hasebiyle tekrardan arkadaşlarımızla birlikte burada beraber çalışıyoruz. Tek amacımız insanlarımızın huzurlu ve rahat bir şekilde yaşamalarını idame ettirmeleridir. Tüm çalışan personel arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Karla mücadele çok ciddi bir maliyet gerektiriyor. Ortalama günde 6 bin litre yakıt yakmaktayız ve ortalama da 500 kamyon şehir dışına kar taşıyoruz. Kiralık araçlarımızla birlikte bizim makine parkımızda gece gündüz vardiyalı usulü çalışıyor. Şu an itibariyle kapalı yollarımızın kalmadığı gibi, bulvarlarımızda ve ana caddelerimizdeki kar taşıma işlemlerini de bitiriş durumdayız" dedi.

"Bize yılbaşı kutlaması yok"

Yılbaşı kutlamasının kendileri için olmadığını belirten Başkan Asya, "Çalışma arkadaşlarımız bu soğuk gece de bu saatte yeni yıla insanlar hazırlanırken, bir başka insanın rahatlığı için, öğrenci kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde okula gitmesi için, çalışan vatandaşlarımızın daha rahat bir yaşam sürdürmeleri için gece gündüz çalışan arkadaşlarımla birlikte olmanın sevincini yaşıyorum. En azından bu arkadaşlarımız insanlara hizmet ediyorlar. Hepsi gönüllülük esasına dayanarak çalışmaktadırlar. Bir çoğu vardiyanın dışında 'daha fazla çalışalım. Biran önce yollar açılsın' diye çalışıyorlar. Bende bu arkadaşlarımla birlikte olmayı hiçbir eğlenceye, hiçbir zevke değiştirmiyorum. Arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmamızda da kar sefaleti demiyoruz, kar sefası diyoruz ve çalışıyoruz" şeklinde konuştu.
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