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Başkan Anlayan gazetecilerle buluştu
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Başkan Anlayan gazetecilerle buluştu

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla medya mensupları ile bir araya geldi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla medya mensupları ile bir araya geldi.

Fatsa Belediyesi Çamlık Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıya Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Çoruh, Fatsa Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Eroğlu ve Reyhan Mollaoğlu ve basın mensupları katıldı.

Başkan Hüseyin Anlayan yemekte yaptığı konuşmada gazetecilere davetlerine icabetlerinden dolayı teşekkür ederek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın çalışanlarımız ile bir araya gelmek istedik. Basın çalışanlarımızla beraber olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Yoğun iş temposu nedeniyle her zaman bir araya gelemiyoruz ama özel günlerde bir arada olmaktan büyük keyif alıyoruz. Gazeteci arkadaşlarımızla böyle bir akşamda, güzel bir sohbet ortamında buluşmak beni çok mutlu etti. Bu vesile ile Çalışan Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim" dedi.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, konuşmasının ardından günün anısına basın çalışanlarına günün anısına hedeyeler takdim etti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemeği topluca çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
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