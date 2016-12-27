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Başkan Anlayan'dan Halep için düzenlenen kermese destek
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Başkan Anlayan'dan Halep için düzenlenen kermese destek

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile birlikte 'Halep İçin El Ele Yardım Kermesi'ni ziyaret ederek destek verdiler.

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, Başkan Yardımcısı Muharrem Aktepe ve AK Partili Belediye Meclis üyeleri ile birlikte 'Halep İçin El Ele Yardım Kermesi'ni ziyaret ederek destek verdiler.

Halep'teki Müslümanlara yardım amaçlı açılan kermeste konuşma yapan Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, "Bizler de bugün hem bir hayra vesile olmak amacıyla hem de duyurmak niyetiyle bu kampanyaya destek olmak için buraya geldik. Öncelikle bu derneklerimizin bütün başkan ve yöneticilerini tebrik ediyorum. Başta Halep olmak üzere Suriye de birçok mazlum, masum Müslüman kardeşlerimiz zülüm altında. Yokluk, kıtlık çekiyorlar. Elimizden geldiğince, kendimiz oraya gidemesek de gönüllü olarak bu yardımlarımızı oraya ulaştıran bu aracı dernekler vasıtasıyla da destek oluyoruz. Rabbim hem bu organizasyonları yapanların hem de yardım yapanların niyetlerini kabul etsin. Tüm Fatsa'yı bu kermese davet ediyorum" dedi.

İHH, Elif-Der, Ravza Kur'an Kursu, Gülzar Kur'an Kursu, Semerkand Derneği, Damla Derneği ve AK Parti Kadın Kolları'nca düzenlenen kermesin 3 gün açık olacağı belirtildi.
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