Başkan Altepe tecrübelerini Bursalılarla paylaştı

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 'Bursa Şehir Kütüphanelerinde Tecrübe Konuşuyor' söyleşisinde, siyasete adım attığı ilk günlerden bugüne dek yaşamında iz bırakan olayları, mesleki ve siyasi deneyimlerini Bursalılarla paylaştı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi'ne bağlı olarak hizmet veren Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bursa Şehir Kütüphanelerinde Tecrübe Konuşuyor' söyleşileri, siyasetten ticarete, eğitimden sanata hayatın farklı alanlarından uzman isimleri tecrübelerini paylaşmak üzere Şehir Kütüphanesi okuyucuları ile bir araya getiriyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 'Tecrübe Konuşuyor' programına ilk konuşmacı olarak katıldı, mesleki ve siyasi tecrübelerini Bursalılarla paylaştı. Şehir Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen program, vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 'Yaşayan Kütüphane' ortamında vatandaşları bir araya getiren 'Tecrübe Konuşuyor' söyleşileri, karşılıklı sohbet ve dinleyicilerden gelen sorular üzerine kurulu formatıyla ilgi gördü.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen programda, siyasete adım attığı ilk günlerden, yaşamında iz bırakan olaylara; hayallerinden, gençlere tavsiyelere kadar pek çok soruyu samimiyetle yanıtladı.



"Kitap, en büyük dost"



Bursa'da kütüphanelere ilginin artmasının önemine değinerek konuşmasına başlayan Başkan Altepe, "Bursa'ya has özel bir etkinlikte bir aradayız. Kütüphanelerin artması ve insanların daha çok okuması en büyük temennimiz. Bunun için 'Bursa Okuyor' kampanyasını da birlikte gerçekleştireceğiz. İnsanlar zamanlarını iyi değerlendirsinler, kendilerini geliştirsinler. Kitap, en büyük dost. İnsanları kandırmıyor, yalan söylemiyor, ihanet etmiyor. Kitaplarla buluşmak önemli" dedi.



Siyaset deneyimi



Başkan Altepe, siyasette en unutamadığı olayları anlatırken, "Biz, hep büyükleri izleyerek, bugüne kadar geldik. Büyükleri izlerken, onların yaptığı hataları hep gördük. Yani, bir siyasetçi neyi yapmalı, neyi yapmamalı?. Siyaset, nasıl oturacağını kalkacağını, hangi konumda neyi söyleyeceğini, durduğun yeri ve haddini bilmektir. Yani siyaset bu terbiyeyi getiriyor. Birçok kişiyle, başkanlarla, bakanlarla, liderlerle, il başkanlarıyla çalışıldı. Bize en büyük tecrübe, onların yaptığı hataları görmek oldu" diye konuştu.



Siyasetin püf noktası



Başkan Altepe, belediyede 38 yıldır resmi olarak görevde olduğunu ve 23 yıldır Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yer aldığını hatırlattı. Bu durumun hem kendisi hem de Bursa için avantaj olduğunu söyleyen Başkan Altepe, "Belediye başkanı veya milletvekili olayım, siyasi görev alayım diye kesinlikle siyaset yapmadım. Bunu sadece topluma karşı bir görev olarak yaptım. İnsanlar tabii ki kendi mesleğini yapıyor, kendisini ve ailesini geçindiriyor, para kazanıyor ama hayat bundan ibaret değil. Allah bize akıl vermiş, sorumluluk vermiş. Bu dünyanın yönetimini insanlara vermiş. Toplumla, toplumsal hayatla ve insanlıkla ilgilenmek gibi belli görevlerimiz de var. Onun için hep bunun peşinde koştuk. Bu yüzden benden önceki belediye başkanlarıyla da görüşüyoruz. Hepsinin söylediği şu, "Biz halka yakın olamadık, halkla temas kuramadık, halkın tercümanı olamadık". Siyasetin püf noktası bu. Siyasetçi için en önemli konu, halkla diyalog kurmasıdır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yaptığı gibi halkla iletişim kurmak önemli. Çünkü halktan kopulduğu zaman sistem çöker" şeklinde konuştu.



"Bursa, evrensel değer"



Başkan Altepe, Bursa'nın değerlerine dikkat çektiği konuşmasında, Uludağ'ın doğal güzelliklerinden İznik'e, kentin termalinden sanatsal ve kültürel mirasına kadar her alanda örnek olduğunu dile getirdi. Bursa'nın 'evrensel değer' olduğunu belirten Başkan Altepe, "Siyaseti insanlara hizmet için yapıyoruz. Şeffaf olmalı siyasetçi, ben biriyle görüşüyorsam, "Bununla görüşüyorum" diyorum. Ankara'ya gidiyorsam, "Şununla görüşmeye gidiyorum" diyorum, gizli değil hiçbir şey. Çünkü yarım asra yakın çalıştıktan sonra, arkanızda soru işareti bırakmak doğru değil. Ömrümüz böyle geçti, doğru neyse o, çizgimiz belli" dedi.



Türkiye'nin lider bir ülke olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Altepe, "Dünyanın bizden çok beklentisi var. Bizim de bu konuda yapacak çok işimiz var. Bursa olarak bize de çok görev düşüyor. Çünkü Bursa, her alanda, öncü ve örnek oluyor. Bursa'nın her alanda gelişmesi, gerçek anlamda bir kalite şehri, 'marka şehir' olması yolunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" diye konuştu.



"Yetki yerelde olmalı"



Bir yöneticinin kendi şehrine karşı borcunu ödemeye ve gelecek için iyi bir iz bırakmaya çalıştığına değinen Başkan Altepe, "İşte bu şehirle ilgili kararları o yöneticiler alması lazım, çünkü sorumluluk var. Biz buradayız. Belediye başkanlığımız gitse de biz yine sorumluyuz, yine bu caddelerde yürüyeceğiz, yine Mahfel'de çay içeceğiz ve insanlarla yine konuşacağız. Onun için yerelde sorumluluklar olması gerekiyor. Sorumlu biziz, halkın tanıdığı biziz ama yetki başkalarında. Yetki de bizde olursa ülke hızlı kalkınır, kaynaklar çok daha iyi değerlendirilir, sinerji oluşturulur. Hükümet kaynakları ve yerel kaynaklar birlikte çok daha hızlı ve güçlü bir kalkınma yaşanır. Bu konuda Bursa'da öncü ve örnek olmaya gayret ediyoruz. Bursa'nın daha yeşil, daha sağlıklı, tarımda da sanayide de ticarette de öncü olan, tüm gücünün ortaya koyan örnek bir şehir olduğunu göstermeye çabalıyoruz" açıklamasını yaptı.