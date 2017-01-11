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Başkan Alıcık, mahalle ziyaretleri devam ediyor
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Başkan Alıcık, mahalle ziyaretleri devam ediyor

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çaylı, Derebaşı, Akpınar, Esentepe ve Aksu mahallelerini ziyaret ederek mahallerin muhtarları eşliğinde vatandaş ile buluştu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çaylı, Derebaşı, Akpınar, Esentepe ve Aksu mahallelerini ziyaret ederek mahallerin muhtarları eşliğinde vatandaş ile buluştu.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık Büyükşehir yasası ile köy konumundan mahalle konumuna giren, merkeze bağlı mahalleler olarak Nazilli Belediyesinden hizmet alan mahallerde ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretin ilk durağı olan Çaylı Mahallesinde muhtar Ali Rıza Şengül ile birlikte mahalle kahvesinde vatandaş ile bir süre sohbet eden Haluk Alıcık'a soba üzerinde pişirilmiş kestane ikram edildi. Haluk Alıcık, Sıcacık bir ortamda çay ve kestane eşliğinde yapılan sıcak sohbetin ardından Çaylı mahallesinde Nazilli Belediyesi tarafından yapılan çalışmaları inceledi. Çaylı Mahallesinde yapılan sosyal çatı, imam evi tadilatı, ilköğretim okulunun bahçe duvarına taş kaplaması ve yenilenen tuvaletlerini gözden geçiren Alıcık ikinci ziyaret durağı Derebaşı mahallesine geçti.

Derebaşı mahallesi muhtarı Günay Sargözoğlu ile birlikte mahalle kahvesinde mahalle sakinleri ile sıcak çaylarını yudumlarken sohbet etti. Mahalleya yapılması gerekenler hakkında muhtar ve vatandaşlardan bilgi alan Alıcık mahallede daha önceden yapılan hizmetlerin kontrolünü yaptı.

Derebaşı ziyaretini tamamlayan Başkan Alıcık üçüncü ziyaret yeri Akpınar mahallesine ulaştı. Mahallenin girişinde kendisini karşılayan Akpınar Mahallesi Muhtarı Nihat Toprak ve mahalle sakinleri ile önce mahallede yapılan hizmetlerin kontrolünü yapan Haluk Alıcık daha sonra mahalle kahvesine geçti. Mahallede yapılması gerekenler ve ihtiyaçlar konusunda bilgiler alıp notlarını tutan Başkan Alıcık, kendisine hoş geldin diye gelen bir erkek çocuğu ile Nazilli spor hakkında konuşmaya başladı. Nazillispor'a karşı büyük ilgi ve alakası olan çocuğa her zaman makam arabasında bulundurduğu Nazillispor forması hediye etti.

Soğuk ve karlı kaplı yollara rağmen dördüncü ziyaretini Esentepe mahallesine yapan Başkan Alıcık yine burada da Nazilli Belediyesi tarafından yapımları tamamlanan Sosyal çatı, müştemilat binası, Cami etrafına yapılan istinat duvarı ve tadilatı yapılan imam evini kontrol etti. Herhangi sıkıntı yaşanıp yaşanmadığının sorgulamasını yapan Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Esentepe Mahallesi muhtarı Yüksel Duman ile birlikte yine mahalle kahvesinde vatandaş ile sohbet etti. Kendisinden mezarlıklarının etrafının çevrilmesi isteyen mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Haluk Alıcık son ziyaret yeri Aksu mahallesine geçti.

Aksu mahallesindeki ziyaretinde yine öncelikle Nazilli Belediyesinin mahallede yaptığı çalışmaları inceleyerek kontrollerini yapan Haluk Alıcık, sokaklarına parke taşı döşenmesini isteyen Aksu mahallesi sakinleri ve muhtar Muzaffer Çıracı ile mahalle kahvesinde yanan odun sobası karşısında sohbet etti. Her mahalleyi tek tek ziyaret ederek ihtiyaç ve sıkıntılarını yerinde tesbit edeceğini yineleyen Alıcık "Mahallelerimize hizmetlerimiz aralıksız devam" edecek" dedi.
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