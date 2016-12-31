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Başkan Alıcık'a anlamlı plaket
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Başkan Alıcık'a anlamlı plaket

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Zafer İlkokulu'nda plaket ile karşılandı.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği Zafer İlkokulu'nda plaket ile karşılandı.

Okul Müdürü Erdem Şahin Müdür Yardımcıları ve öğretmenler tarafından okul girişinde karşılanan Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı Okul Müdürü makamında ağırladı. Okulun durumu, öğrenci ve öğretmen sayısı hakkında bilgiler alan Başkan Alıcık, okulun ihtiyaçları konusunda okul müdürü ile konuştu. Nazilli Belediyesinin öğrenci ve öğretmenlerinin yararlanabilmeleri için hazırlanan e- öğrenme portalı hakkında da görüş alışverişinde bulunan Alıcık'a Okul Müdürü Erdem Şahin okullarına Nazilli Belediyesi tarafından yapılan kantin binası ve diğer desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

Zafer İlk Öğretim Okulu Müdürü Erdem Şahin Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı okullarında ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade ederek; "Zafer İlkokuluna yapmış olduğunuz katkılardan dolayı öğretmenlerimiz, Öğrencilerimiz ve velileri adına teşekkür ediyorum. Size bu teşekkürümüzü bu plaketimiz ile sunmak istedik. Nazilli Belediyesi tarafından okulumuza kazandırılan kantin binası sayesinde öğrencilerimiz çok daha rahat ihtiyaçlarını giderebiliyorlar. Öte yandan okulumuzda yine Nazilli Belediyesi tarafından yapılan boya badana ve tadilat işleri için de ayrıca teşekkürlerimizi arz ederiz" diye konuştu.

Okullara yapılan desteklerin geleceğin garantisi olan çocuklara ve gençlere yapıldığını ifade eden Belediye Başkanı Haluk Alıcık; "Nazilli Belediyesi olarak okullarımızın üzerinden hiç elimizi çekmedik. Kısıtlı imkanlarımıza rağmen merkezde ve mahallelerdeki okullarımıza her zaman destek olmaya eksiklerini gidermeye çalıştık. Görevde bulunduğum süreç boyunca bu böyle devam edecektir. Eğitime yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Bu çizgide hizmet ve projeler üretip yaptığımız sürece şehrimiz, ülkemiz hep bir adım daha ileriye gidecek daha güçlü hale gelecektir. Yeter ki bizler üzerimize düşeni ve elimizden geleni yapalım yapmaya çalışalım" dedi.
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