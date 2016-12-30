30.12.2016 10:42 Başkan Albayrak TESKİ Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, TESKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında yapıldı. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak başkanlığında, TESKİ Genel Müdürlüğü hizmet binasında yapıldı.



Toplantıya, Başkan Albayrak ile birlikte TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim İçöz, Yönetim Kurulu Üyeleri Nilgün Marmara ve Rıza Tekin katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülürken, TESKİ'nin Tekirdağ genelinde yapacağı alt yapı, kanalizasyon ve ilgili çalışmaları değerlendirildi.



Hafta içerisinde TESKİ'nin 11 ilçede sürdürdüğü yatırım ve faaliyetleri de yerinde takip eden Başkan Albayrak, bu çalışmalarla ilgili memnuniyetini ifade etti. Yönetim kurulu toplantısında çalışma sistemi ve yatırımlarla ilgili daha kapsamlı bilgi alan Başkan Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa yönetimindeki tüm ekibe emekleri için teşekkürlerini iletti.

