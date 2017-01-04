04.01.2017 16:21 Başkan Albayrak Süleymanpaşa Belediyesi Meclis Toplantısı'na Katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Süleymanpaşa Belediyesi'nin 2017 yılının ilk Meclis Toplantısına katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Süleymanpaşa Belediyesi'nin 2017 yılının ilk Meclis Toplantısına katıldı.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya başkanlık eden Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin Süleymanpaşa'da ve diğer ilçelerde yaptığı çalışmalarıyla ilgili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat ile Meclis Üyelerine bilgiler verdi.



Başkan Albayrak 2016 yılında tüm meclis üyeleriyle beraber Süleymanpaşa'da Tekirdağ'a güzel hizmetler yaptıklarını bu hizmetlerin 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.

