24.12.2016 18:03 Başkan Albayrak, şehitler için düzenlenen mevlide katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kamu-Sen'in Süleymanpaşa Orta Camii'nde şehitler için düzenlediği mevlide katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kamu-Sen'in Süleymanpaşa Orta Camii'nde şehitler için düzenlediği mevlide katıldı.



Başkan Albayrak, şehitler için düzenlenen mevlid-i şerif programında yaptığı konuşmada, "Şehitlerimize bugün bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Düzenlenen Mevlid-i Şerif'in hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

