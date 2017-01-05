05.01.2017 10:34 Başkan Albayrak Malkara ilçesindeki TESKİ çalışmaları hakkında bilgi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak bir dizi ziyaretler için gittiği Malkara ilçesinde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Malkara ilçe müdürlüğünü ziyaret etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak bir dizi ziyaretler için gittiği Malkara ilçesinde, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Malkara ilçe müdürlüğünü ziyaret etti.



TESKİ Malkara Şube Müdürü Kenan Taşkın ile bir süre görüşerek, TESKİ'nin ilçedeki çalışmaları hakkında bilgiler alan Başkan Albayrak, TESKİ'nin 2016 yılında Malkara'da ve diğer ilçelerde büyük yatırımlar yaptığını 2017 yılında da yatırımların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

