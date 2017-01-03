03.01.2017 19:45 Başkan Albayrak'ın ilçe ziyaretleri

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerini ziyaret ederek çeşitli toplantılara katıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerini ziyaret ederek çeşitli toplantılara katıldı.



Kapaklı Belediyesi'nin meclis toplantısına katılan Başkan Albayrak, Belediye Başkanı İrfan Mandalı ve Kapaklı Meclis Üyeleri tarafından karşılandı.



Toplantıya Başkanlık eden Albayrak, Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla ilgili Kapaklı Meclis Üyelerine bilgiler vererek, 2016 yılında tüm meclis üyeleriyle beraber Tekirdağ'a güzel hizmetler yaptıklarını bu hizmetlerin 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.



Başkan Albayrak, toplantının ardından İnönü Mahalle Muhtarlığını ziyaret etti. Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Muhtar Sabahattin Mandalı ile görüşerek mahallenin sorunları hakkında bilgiler alan ve fikir alışverişinde bulunan Albayrak, İnönü Mahallesinin de gereken hizmetleri almaya başladığını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler alan ve ziyaretten memnunluk duyduğunu belirten Muhtar Mandalı, Kapaklı ve İnönü mahallesine verdiği desteklerden dolayı Başkan Albayrak'a teşekkür edip, çalışmalarında başarılar diledi.



Çerkezköy ilçesinde ziyaretlerde bulundu



Bir dizi ziyaret için Çerkezköy ilçesine de giden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Çerkezköy Belediyesinin 2017 yılının ilk Meclis Toplantısına katıldı. Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy Belediye Meclis Üyeleri tarafından karşılanan Başkan Albayrak, toplantıya başkanlık etti.



Büyükşehir Belediyesi'nin Çerkezköy'de ve diğer ilçelerde yaptığı çalışmalarıyla ilgili Çerkezköy Meclis Üyelerine bilgiler veren Başkan Albayrak 2016 yılında tüm meclis üyeleriyle beraber Tekirdağ'a güzel hizmetler yaptıklarını bu hizmetlerin 2017 yılında da artarak devam edeceğini söyledi.



Başkan Albayrak daha sonra, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Çerkezköy Kadın Dayanışma Merkezini ziyaret etti.



Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ın da eşlik ettiği ziyarette Uzman Psikolog Beril Buket Bağcı'dan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Albayrak "Kadınlarımızın sorunlarına kalıcı ve bilimsel çözümler üretebilmek için açtığımız Kadın Dayanışma Merkezleri, kadınlarımıza karşılaşılabilecekleri herhangi bir zorlukta bile güven duygusu verecek" dedi.

