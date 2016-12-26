26.12.2016 13:12 Başkan Albayrak'ın bininci gün mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyenin bininci günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, belediyenin bininci günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Albayrak, mesajında, hizmette, bininci günün mutluluğunun yaşandığını belirterek, "Değerli hemşerilerim, geçen bin gün içerisinde sevgimizle, yüreğimizle, emeğimizle, özveri içerisinde gerçekleştirdiğimiz kültürel, sosyal etkinliklerle ve kentsel yatırımlarla halkımızla iç içe olduk" dedi.



Albayrak, göreve başladıkları günden itibaren söz verdikleri gibi, yenilenen, gelişen ve büyüyen bir Tekirdağ, için büyük bir hizmet aşkıyla çalıştıklarını aktararak, "Öyle ki Uluslararası İş Dergisi Forbes'in bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiği araştırmada, iki buçuk yıllık alt yapı çalışmalarımız ve hayata geçirdiğimiz projeler sonrası yeni çehresiyle Tekirdağ, 'Yaşamak ve Çalışmak İçin En İyi Şehirler' sıralamasında, 4. sırada yer aldı. Bu yolda bizlere yardımcı olan, faaliyetlerimize katkı sağlayan ve hizmetlerimizi takdir eden Tekirdağlı vatandaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Gelecek günlerde daha üstün hedef ve sonuçlara birlikte ulaşmayı, yaptıklarımızın yapacaklarımıza yol göstermesini ve ışık tutmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

