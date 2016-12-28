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Başkan Akyürek, 'Yılın Enleri' ödül törenine katıldı
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Başkan Akyürek, 'Yılın Enleri' ödül törenine katıldı

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği 'Yılın Enleri' ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın düne göre, tesisleşmede, altyapı oluşturmada çok daha farklı bir konumda olduğunu söyledi. Başkan Akyürek, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla protokolün yenilenmesiyle devir işlemleri ve eski stadyum alanının Büyükşehir'e devri işlemlerinin son aşamaya geldiğini vurguladı.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun düzenlediği "Yılın Enleri" ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya'nın düne göre, tesisleşmede, altyapı oluşturmada çok daha farklı bir konumda olduğunu söyledi. Başkan Akyürek, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla protokolün yenilenmesiyle devir işlemleri ve eski stadyum alanının Büyükşehir'e devri işlemlerinin son aşamaya geldiğini vurguladı.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun (KASKF) yılın başarılı sporcularını ve kulüpleri ödüllendirildiği "Yılın Enleri" ödül töreni yapıldı. Programda konuşan KASKF Başkanı Remzi Ay, her yaştan bireyin sporu yaşam biçimi haline getirmesini amaçladıklarını belirterek, ödül kazanan sporcuları ve takımları tebrik etti.

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun bugün Türkiye'ye örnek bir yapı haline geldiğini, attığı her adımla, ortaya koyduğu her gayretle Türkiye'deki spor yapılanmasında üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ifade etti. Ödül törenlerinin 14 yılda Türkiye geneline yayıldığını kaydeden Baykan, "Konya'dan olimpiyatlarda yarışan, ödül kazanan sporcular çıktı. Konya'da spor yapılanması büyük bir ivme kazandı. Önceleri İl Özel İdaresi, sonra Büyükşehir Belediyesi destekleriyle amatör kulüplere her yıl düzenli olarak verilen spor malzemesi yardımları tüm Türkiye'de uygulanmaya başladı" dedi.

"Hep birlikte daha çok çalışmalıyız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, son dönemde yaşanan terör olaylarının Türkiye'nin Büyük Türkiye yürüyüşünü durdurma gayretleri olduğunu belirterek, "Hepimizin daha çok çalışması, elimizi değil, adeta gövdemizi taşın altına koyması gerekiyor. Lider ülke olmak için her alanda, hep birlikte çalışmalıyız" diye konuştu.

Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun spor altyapısının gelişimine, bilhassa amatör sporun bu noktaya gelmesine önemli katkıları olduğunu kaydeden Başkan Akyürek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, bakanlarımızın da katkıları ile bugün Konyamız düne göre, tesisleşmede, altyapı oluşturmada çok daha farklı bir konumda. Sadece okul bahçelerimizdeki küçüklü büyüklü spor tesislerimizin sayısı 100'ün üstünde. İçinde çok sayıda spor salonu da var. Bunlar son dönemde kurum ve kuruluşlarımızın çalışmasıyla kazandırıldı" dedi.

Konya Büyükşehir Stadyumu'nun dünyanın en iyi 5 stadından biri seçildiğini hatırlatan Başkan Akyürek, "Stadyumumuzun Gençlik ve Spor Bakanlığı'yla protokolün yenilenmesiyle devir işlemleri ve eski stadyum alanının belediyemize devri işlemleri Genel Müdürümüzün, müşteşarımızın, bakanımızın gayretleri ile sonuçlanma aşaması geldi" dedi. Başkan Akyürek, başarılı sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Bu yıl 14.'sü düzenlenen KASKF Yılın Enleri ödül töreninde sporculara ve takımlara ödüllerini Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, federasyon başkanları ve protokol tarafından verildi.
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