01.01.2017 15:48 Başkan Akkaya'dan kar temizlik ekiplerine sıcak salep ikramı

Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, son 56 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekiplerine teşekkür ederek, sıcak salep ikramında bulundu. Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya, son 56 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekiplerine teşekkür ederek, sıcak salep ikramında bulundu.



Akşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta başından beri etkili olan ve bölgedeki son 56 yılın en yoğun kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri, karları kamyonlarla Akşehir Çayı'na döküyor. Yılın ilk gününde ekiplerin çalışmalarını denetleyen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, kar yağışından bu yana çalışmalarını şehrin çeşitli bölgelerinde aralıksız sürdüren ekiplere teşekkür ederek sıcak salep ikramı yaptı. Başkan Akkaya, kar temizliği işinde çalışan tüm personele bu üstün performansları için teşekkür ederek, "Allah'ımıza hamdolsun ki çok güzel bir yağış oldu. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre 56 yıldır ilk defa bu kadar bol yağış olmuş. En son Cuma günü ölçülen günübirlik kar kalınlığımız 66 santimetre idi. Ancak Akşehir'imizde son 4-5 gündür olan yağışların toplam eklenme değeriyle 125 santimetre kar yağışı oldu. Tabi ki kar tedricen eridiği için su kaynaklarımızın beslenmesinde, gölümüzün beslenmesinde ve ziraat açısından çok önem arz ediyor. Mevla'mıza ne kadar şükretsek azdır, bu büyük bir bereket. Eskiden gazetelerde beyaz felaket denilirdi, biz onu beyaz bereket olarak nitelendiriyoruz. Ayrıca yaptığımız bu çalışmalara da kar mücadelesi değil, kar temizliği çalışmaları diyoruz. Şu anda Akşehir Belediyemizin araçları, Akşehir'imizin firmalarından kiraladığımız araçlar ve yine Büyükşehir Belediyemizin KOSKİ ve Fen İşleri birimlerinin araçları desteğiyle bu temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. 50 kadar iş makinesi ve aracın yanı sıra 120 personelimizle bu çalışmalar devam ediyor. Şu anda Akşehir'imizde eskiden köy ve kasaba olan Büyükşehir Yasası ile mahallemiz haline gelen mahallelerimiz ile merkez mahallelerimizde hiç kapalı yol ve sokak kalmadı. Çalışmalarımız tabi ki kolay olmuyor, şu anda -8 derecede arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Dün 20 saat 30 dakikalık bir mesaiyle bu arkadaşlarımız çalışmalarını gerçekleştirdiler, bu gün yine sabah saat 7 itibariyle çalışmaya başladılar. Birkaç gün içerisinde önemli arterlerdeki kar kütlelerini kaldırarak göle ulaşmak üzere çayımıza dökeceğiz. Sonrasında da diğer sokaklarımızda da bu çalışmalar devam edecek. Ben bu çalışmalar kapsamında ekiplerimizi kumanda eden Başkan Yardımcımız Yahya Beye, Fen İşleri Müdürümüz Ozan Beye, Büyükşehir Belediyesi Akşehir Fen İşleri Müdürü Ünal Beye, KOSKİ Akşehir Müdürümüz Burhan Beye, onların yardımcılarına ve tüm ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Bu konuda bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek Beye de şükranlarımı sunuyorum. Allah kazasız belasız bu çalışmalarımızı tamamlamayı nasip etsin. Yeter ki kar yağsın, bol bereket olsun, bu fedakar ekip, bu kar kütlesini afete dönüştürmeden berekete dönüştürecek bir ekiptir" dedi.



Temizlik çalışmaları kapsamında Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Akşehir İtfaiye Şefliği Ekipleri tarafından da çatılardan sarkan buz ve kar kütleleri de merdivenli araçlar ile temizleniyor.

