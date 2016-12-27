Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başkan Akgün: 'Sağlık İşleri Müdürlüğü'müz önemli hizmetlere imza attı'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başkan Akgün: 'Sağlık İşleri Müdürlüğü'müz önemli hizmetlere imza attı'

Büyükçekmece Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı içinde gerçekleştirdiği hizmetlerle öncü oldu.Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2016 yılının Büyükçekmece Belediyesi için oldukça başarılı bir hizmet yılı olduğunu kaydederek, 'Sağlık İşleri Müdürlüğümüz başta evde bakım ve evde psikolojik destek hizmetleri olmak üzere her alanda önemli hizmetlere imza attı' diye konuştu.

Büyükçekmece Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü, 2016 yılı içinde gerçekleştirdiği hizmetlerle öncü oldu.Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 2016 yılının Büyükçekmece Belediyesi için oldukça başarılı bir hizmet yılı olduğunu kaydederek, "Sağlık İşleri Müdürlüğümüz başta evde bakım ve evde psikolojik destek hizmetleri olmak üzere her alanda önemli hizmetlere imza attı" diye konuştu.

2 bin 187 hastaya evde bakım hizmeti verildi

Büyükçekmece Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki sağlık ve veterinerlik birimleri 2016 yılında da oldukça önemli hizmet ve faaliyetler gerçekleştirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, müdürlük bünyesinde 1 işyeri hekimi, 2 psikolog, 4 veteriner, 6 veteriner teknikeri, 4 hemşire, 2 sağlık memuru, 4 ambulans şoförü ve 30 hizmetlinin görev yaptığını belirterek; "Yıl içerisinde 2187 evde bakım hastasına hemşirelik hizmeti verilmiştir. Büyükçekmece Aile Danışma Merkezi (BADEM) adı altında psikolojik danışmanlık merkezimizde 583 vatandaşımıza psikolojik destek hizmeti verildi. Ayrıca 1289 yatan hastanın hasta nakil ambulansı ile hastaneden eve, evden hastaneye, evden eve nakil işleri sağlandı" açıklamasını yaptı.

830 kemoterapi hastasına nakil hizmeti

Ayakta tedavi gören 830 kemoterapi hastasının nakil servisi ve tedavi gördükleri hastanelere nakillerinin sağlandığını kaydeden Başkan Akgün; "Ayrıca belediyemiz Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'ne müracaat eden 356 belediye personeli ve vatandaşa birim içerisinde sağlık hizmeti ( serum, pansuman, enjeksiyon ve muayene) verildi.

Yıl içerisinde halk sağlığını yakından ilgilendiren önemli konularda periyodik olarak bilinçlendirme seminerleri de düzenlendi" dedi.

Başkan Akgün, 2017 yılında da sağlık alanında Büyükçekmece halkına en iyi ve hızlı hizmeti verebilmek adına planlamanın yapıldığını sözlerine ekledi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Öğrenci servislerine tam kontrol
Kışla birlikte işleri de açıldı
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Türkiye, 'yüksek gelirli ülkeler' sınıfına girdi
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
ABD Büyükelçiliği Cumhurbaşkanına vize vermedi
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Ömerli Belediye Başkanı gözaltına alındı
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Bilecik Belediyesinde uluslararası akretitasyon takipli ISO 9001 denetimi
Öğrenci servislerine tam kontrol
Öğrenci servislerine tam kontrol
Kışla birlikte işleri de açıldı
Kışla birlikte işleri de açıldı
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Onkoloji hastalarına müzikli yılbaşı kutlaması
Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj
Tuzlaspor'un yeni yönetiminden mesaj
2016'nın son zabıta semineri yapıldı
2016'nın son zabıta semineri yapıldı
Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı
Mersin'de kar ağaçların dallarını kırıp, çatıları ve seraları yıktı
Kocasinan'da el emekleri Halep için
Kocasinan'da el emekleri Halep için
Silivri'de ilk darbe duruşması başladı
Silivri'de ilk darbe duruşması başladı
Erdemli'nin tanıtımına Kızkalesi Koşusu ile destek
Erdemli'nin tanıtımına Kızkalesi Koşusu ile destek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English