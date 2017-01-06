06.01.2017 15:45 Başkan Akgün hizmet ve projeleri yerinde belirliyor

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gece gündüz demeden ilçeyi sokak sokak gezerek yapılacak hizmet ve projeleri yerinde belirliyor. Başkan Akgün, teknik ekibi ile gerçekleştirdiği incelemelerde sık sık vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, sorun ve talepleri de ilk ağızdan dinliyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, gece gündüz demeden ilçeyi sokak sokak gezerek yapılacak hizmet ve projeleri yerinde belirliyor. Başkan Akgün, teknik ekibi ile gerçekleştirdiği incelemelerde sık sık vatandaşlarla yüz yüze görüşerek, sorun ve talepleri de ilk ağızdan dinliyor.



2017 yılında da Büyükçekmece'ye hizmet için tüm mesaisini sokaklarda geçiren Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, bölgelerin sorun ve eksiklerini yerinde görerek yapılması gereken hizmetler konusunda teknik ekibine talimat veriyor. Büyükçekmece Belediyesi ekiplerinin yapmış olduğu hizmetler ve 2017 yılı içinde yapılması gereken projeleri ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Akgün, Büyükçekmece halkından gelen talep ve önerileri de değerlendiriyor. 2017 yılının da Büyükçekmece için hizmet ve atılım yılı olacağını açıklayan Başkan Akgün, "Belediye başkanlarının makamı olmaz. Benim makamım sokaklardır, halkımın yanıdır. Teknik ekibimle birlikte yapılacak ve yapılmakta olan hizmetleri yerinde görmek bizi daha doğruyu, daha güzeli yapmaya sevk ediyor. Sokağa çıktığınız zaman şehrinizin genel durumunu görme ve test etme imkanınız oluyor. Sokakta gezerken 'Ne haber Ayşe teyze' diye insanlara sarıldığınız zaman vatandaş içindekini size çok daha rahat dökebiliyor. Bunun için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 24 mahallemizi sokak sokak gezip, Büyükçekmece ailem için en iyi hizmeti vermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

