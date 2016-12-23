23.12.2016 13:47 Başkan Akgün'den Türkmeneli kadınlarına yardım eli

Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Kızılayı Büyükçekmece Şubesi işbirliğiyle Türkmeneli Kadınlar Derneğince belirlenen yardıma muhtaç Türkmen kadın ve çocuklara ayakkabı yardımında bulunuldu. Büyükçekmece Belediyesi ve Türk Kızılayı Büyükçekmece Şubesi işbirliğiyle Türkmeneli Kadınlar Derneğince belirlenen yardıma muhtaç Türkmen kadın ve çocuklara ayakkabı yardımında bulunuldu.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatlarıyla gerçekleştirilen ve Türk Kızılayı Büyükçekmece Şubesi ile ortaklaşa yürütülen çalışma kapsamında Türkmeneli Kadınlar Derneğini ziyaret eden Büyükçekmece Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Büyükçekmece Şube Müdürlüğü yetkilileri, savaş mağduru Telaferli ve Kerküklü kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Türkmeneli Kadınlar Derneği Başkanı Dr. Fevziye Hasasu'nun, Türkmen kadınlarının yaşadığı sorunlar ve mağduriyetleri hakkında bilgi alınmasının ardından ihtiyaç sahiplerine ayakkabıları teslim edildi.

