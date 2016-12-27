27.12.2016 12:30 Başkan Acar, fitness salonunu ziyaret etti

Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, belediye spor salonu tesisleri ve basketbol sahasında bulunan özel harekat polis sınavı hazırlık parkuru ziyareti sonrasında fitness antrenman bölümüne de ziyaret etti. Afyonkarahisar Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, belediye spor salonu tesisleri ve basketbol sahasında bulunan özel harekat polis sınavı hazırlık parkuru ziyareti sonrasında fitness antrenman bölümüne de ziyaret etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Rafet Şimşek ve Büyük Birlik Partisi Nuri Çetin'in de bulunduğu ziyarette Başkan Acar spor salonları hakkında tesis sorumlusu İbrahim Gökçe'den bilgi aldı. Tesiste gerekli olacak tüm spor aletleri ve ekipmanların bulunduğu, 2016 yılı içinde yaz spor okulunda futbol, basketbol, voleybol masa tenisi, badminton, jimnastik, kort tenisi ve yüzme kurslarının profesyonel eğitmenler tarafından verildiği öğrenildi. Fitness antrenman salonunu da ziyaret eden Başkan Acar, Fitness Eğitmeni Barış Menekşe'den sportif faaliyetler hakkında bilgi aldı. Acar, antrenman salonuna gelen gençler ile de sohbet etmeyi ihmal etmedi.

