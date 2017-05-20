Başkalarının yerine sınava gireceklerdi!

Diyarbakır'da Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı'na başkasının yerine para karşılığı gireceği belirlenen 59 joker ile, bunları kendi yerlerine sınava sokmaya çalışan 59 kişi yakalandı. Polis, 118 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Diyarbakır'da Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı'na başkasının yerine para karşılığı gireceği belirlenen 59 joker ile, bunları kendi yerlerine sınava sokmaya çalışan 59 kişi yakalandı. Polis, 118 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliğince, kentte bugün 13 okulda yapılan Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyer Sınavı ile ilgili çalışma yapıldı. Bu çerçevede, ehliyet almak isteyen bazı şahısların yerine para karşılığı sınava gireceği tespit edilen 59 joker, sınava girmeden yakalandı. Polis, bunları kendileri yerine sınava sokmaya çalışan 59 kişiyi de yakalayarak, 118 kişi hakkında yasal işlem yaptı.

