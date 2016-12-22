Başiskele Belediyesi, cadde ve sokakları tek tek yeniliyor
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Serdar mahallesi Sınırdere caddesinin 260 metrelik kısmını parke taşlarıyla kaplıyor.
Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Serdar mahallesi Sınırdere caddesinin 260 metrelik kısmını parke taşlarıyla kaplıyor.
Gelen talepler ve yapılan tespitler sonrasında, birçok cadde ve sokakta parke yol çalışması gerçekleştiren Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakları tek tek yeniliyor. Yolların daha kaliteli olabilmesi için de eskiyen ve bozulan asfalt yollarında onarımlarını gerçekleştiren ekipler Serdar mahallesi Sınırdere caddesinin 260 metrelik kısmını parke taşlarıyla kaplıyor.
Parke taşı ile yolların düzenlenmesinin en sağlam çözüm olduğunu belirten yetkililer çalışmalarını kısa sürede tamamlayacak.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.