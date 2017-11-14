14.11.2017 11:52 Başından vurulmuş halde bulunan şahsın kimliği belirlendi

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobilinin içerisinde başından vurulmuş halde bulunan şahsın isminin İbrahim Nar olduğu öğrenildi. 52 yaşındaki şahsın, intihar ettiği üzerinde duruluyor. İstanbul Kadıköy'de lüks otomobilinin içerisinde başından vurulmuş halde bulunan şahsın isminin İbrahim Nar olduğu öğrenildi. 52 yaşındaki şahsın, intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Kadıköy Acıbadem Mahallesi Şekercioğlu Sokak'ta 34 NKR 70 plakalı lüks bir otomobil içerisinde başından vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesi sonucu şahsın isminin İbrahim Nar, 52 yaşında ve emekli olduğu öğrenildi. Şahsın silahının yanında bulunması nedeniyle intihar ettiği üzerinde duruluyor.

(Mustafa Esen/İHA)

