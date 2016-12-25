25.12.2016 21:18 Başına buz kütlesi düşen Suriyeli çocuk ağır yaralandı

Ağrı'da mendil satan Suriyeli çocuğun başına çatıdan buz kütlesi düşerek ağır yararlandı. Ağrı'da mendil satan Suriyeli çocuğun başına çatıdan buz kütlesi düşerek ağır yararlandı.

Suriye'de savaştan kaçan ve Ağrı il merkezine yerleşen bir çocuk, Cumhuriyet Caddesinde akşam surlarında eve bir ekmek götürmek umuduyla mendil satmaya çalışırken çatıdan düşen buz kütlesinden ağır ağırlandı. Cadde esnafı ve çevredeki vatandaşlar tarafından Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli çocuğun durumu ağır olduğu öğrenildi.

(Ahmet Genç / İHA)

