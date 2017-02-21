Basın toplantısında skandal! Kimse fark etmedi ama...

Ortak basın toplantısı sırasında arkadaki ekrana ABD ve AB bayrakları yansıtıldı. Ancak ekrandaki ABD bayrağı, alışılmışın dışındaydı. Zira bayrağın üzerinde 50 değil, 51 yıldız vardı.

Bayraktaki üç sırada 9, üç sırada da 8 olmak üzere, toplam 51 yıldız olduğunu uzun süre kimse fark etmedi.

Oysaki orijinal ABD bayrağında, 5'li ve 6'lı yıldızların bir araya geldiği 9 sıra ve toplam 50 yıldızdan oluşuyor.

Orijinal ABD bayrağında 50 yıldız bulunuyor.

Associated Press'in haberine göre, AB Konseyi söz konusu hatayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.