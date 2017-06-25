Basın açıklaması yapma meraklısı hırsız tutuklandı

Konya'da 115 bin lira değerinde otomobil, minibüs, kamyonet ve tır dorsesi çaldıktan sonra gazetecilere basın açıklaması yapmak istediğini söyleyen hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da 115 bin lira değerinde otomobil, minibüs, kamyonet ve tır dorsesi çaldıktan sonra gazetecilere basın açıklaması yapmak istediğini söyleyen hırsızlık zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, farklı tarihlerde Selçuklu ve Karatay ilçesinde, üzerinde anahtarı unutulan ve değerlerinin toplamda 65 bin lira olduğu öğrenilen minibüs ve otomobil çalınması üzerine Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde polis ekipleri, çalınan araçları olaydan bir gün sonra terk edilmiş olarak buldu ve sahibine teslim etti. Hırsızlık olaylarından yaklaşık 1 ay sonra polis ekipleri çalışmalarını yoğunlaştırdığı sırada Karatay ilçesinde değerinin yaklaşık 5 bin lira olduğu öğrenilen bir kamyonetin düz kontak yapılarak çalındığı ve 45 bin lira değerinde dorsenin de çalıntı kamyonete takılarak götürüldüğü bilgisine ulaştı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği adreslerde güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülerdeki şahsın emniyette 11 farklı suçtan kaydının olduğu öğrenilen Hakan B. olduğunu tespit etti.



GEZERKEN YAKALANDI

Dört farklı aracın hırsızlık olayına karışan Hakan B.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, şüpheliyi merkez Selçuklu ilçesine bağlı Horozluhan Mahallesinde yaya olarak gezerken yakaladı. Gözaltına alınan Hakan B. ifadesi alınmak üzere Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne götürüldü. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık kontrolü için götürüldüğü hastane girişinde gazetecileri karşısında gören şüpheli Hakan B., "Lütfen basın açıklaması yapmak istiyorum. Allah rıza için basın açıklaması yapmak istiyorum" diyerek rahat tavırlar sergilemişti. Şüpheli Hakan B., hastane çıkışında da, "Ağabey sevgilimiz kovalamadı peşimizden ama Doğanlar hiç bırakmadı. Allah razı olsun, koyuvermediler bizi böyle. Valla sevgilimiz kovalamadı bu kadar peşimizden. Allah razı olsun koyuvermiyorlar" şeklinde ilginç söylemlerde bulunmuştu. Hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelisi Hakan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



DORSEYİ TEKERLEKLERİNİ SATMAK İÇİN ÇALMIŞ

Karatay ilçesinde 5 bin lira değerindeki kamyoneti çalarken güvelik kameraları tarafından görüntülenen Hakan B.'nin kamyonete gelerek ve kapıyı açtıktan sonra araca bindiği görülüyor. Hakan B. çaldığı kamyonetin arkasına, yine çaldığı 45 bin liralık dorseyi takarak götürdüğü belirlendi. Şüphelinin 45 bin liralık tır dorsesini tekerlerini satmak için çaldığı öğrenildi.

(Mustafa Beşer/İHA)