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BASİAD'dan 2016 değerlendirmesi
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BASİAD'dan 2016 değerlendirmesi

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki düzenlediği basın toplantısında BAGİAD'ın kuruluşunun 25. yıl değerlendirmesi ve 2017 Yılı faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bekki, '2017 yılında eğitime ve bilime ağırlık vereceğiz' dedi.

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki düzenlediği basın toplantısında BAGİAD'ın kuruluşunun 25. yıl değerlendirmesi ve 2017 Yılı faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Bekki, "2017 yılında eğitime ve bilime ağırlık vereceğiz" dedi.

Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Başkanı Abdullah Bekki ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı basın toplantısında BASİAD'ın kuruluşunun 25. yılı değerlendirmesi ve 2017 yılında derneğin gerçekleştireceği faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Konuşmasının başında yaşanan terör olaylarına değinen Bekkiler " Öncelikle ifade etmek isteri ki ülkemize ve milletimize yönelik hain terör olaylarından dolayı tüm Balıkesir İş Dünyası olarak büyük bir üzüntü içindeyiz, öfkemizi sözlere dökmekte zorlanıyoruz. Balıkesir özel sektörü olarak terör ile mücadeleye tüm yüreğimizle üyelerimiz ile birlikte bütün olarak destek verdiğimizi, ülkemizi etnik ayrım ya da yaşam tarzları üzerinden ve vahşet yoluyla sarsmak isteyenlerle mücadelenin arkasında olduğumuzu bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız. Terör olaylarına şehit verdiğimiz evlatlarımız için bir kez daha Allahtan rahmet diliyor, yüce Milletimize başsağlığı diliyoruz. Askerimiz, polisimiz terörle büyük bir azim ile mücadele etmektedir. İş dünyası olarak ta bizler terörle mücadeleye katılıyoruz. Elbette ki bizim silahımız ülke ekonomisine katkı, büyüme, gelişme adına iş yapma kabiliyetimizi yükseltmemiz ve işlerimize daha motive bir şekilde sarılmamızdır" dedi.

25. Yıl Galası

İş hayatının ve Balıkesir ihracatının gelişimi için çaba harcadıklarının altını çizen Bekki " Bu anlamda 35 iş adamı ile birlikte gerçekleştiğimiz ve çok olumlu sonuçlarını aldığımız Tataristan seyahatini önemsiyoruz. 25. Yıl içinde yine kalabalık bir üye gurubumuz ile birlikte Küba'ya ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın da katıldığı değişik vizyon toplantılarında üyelerimizi bilgilendirdik. Çalışmalarımızı Sayın Aslı Şafak'ın da katılımı ile 25. Yıl Galası ile şekillendirdik. 2016 Yılı için önemli hedeflerimizden biri meslek lisesi koçluk programı idi. Bunun için ciddi kaynak ve zaman harcayarak Balıkesir'in önemli sanayi kuruluşlarından büyük bölümü mühendis olan ve üretimden sorumlu 15 meslek koçunun eğitimini tamamladık. Ne yazık ki meslek liselerimizi ile şu ana kadar bu projeyi hayata geçirme imkanı bulamadık" şeklinde konuştu.

Eğitime ve bilime ağırlık vereceğiz

BASİAD'ın 2017 yılında gerçekleştireceği faaliyet hakkında da bilgiler veren Bekki " BASİAD olarak 2017 yılı içinde de üyelerimiz ile birlikte; Balıkesir ve Türkiye ekonomi için var gücümüz ile üretmeye ve değer katmaya devam edeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki 2017 yılı biz Türk iş dünyası fertleri içinde çok farklı bir anlam taşımaktadır. Özel bir yıldır. Bu sebeple çok daha fazla özenli, gayretli ve teknolojik yatırımların katma değere yöneldiği bir yıl olarak değerlendirdiğimizin bilinmesini isteriz. İhracat ile ilgili çalışmaların üzerinde farklı bir yaklaşımla duruyoruz. Altta da açıklayacağım gibi bu alanda bölge ortaklarımız ile birlikte yeni bir projeyi uyguluyor olacağız. Yeni pazarlar bulma adına yurtdışı gezilerimizi çok daha spesifik hale getirmenin gayreti içinde olacağız. Eğitime ve bilime ağırlık vereceğiz. Bu alanda yeni projeler geliştirme çabasında olacağız. Toplumsal olaylarda ülkemizin ve milletimizin yanında yer alarak çok çabuk reaksiyon göstereceğiz. Bu ana strateji etrafında pek çok faaliyeti gerçekleştireceğiz" dedi.

Açıklamanın ardında döviz fiyatları hakkında bir soru üzerine Başkan Bekki " Dövizin yükselmesinin bu ülkede kimseye faydası yok. Böyle devam ederse 4 lirayı görecek gibi. Olumlu gelişmeler yaşanırsa, dışarıdan yatırımcı gelirse, siyaset normalleşirse dolar düşüşe geçecektir. Keşke 3 liraya gerilese ama şuanda böyle bir şey görülmüyor." dedi.
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