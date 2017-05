Başhekime silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekim Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili üniversiteden açıklama yapıldı.

Fırat Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "24.05.2017 tarihinde saat 11.45 civarında Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen, hastanedeki makam odasına görüşme bahanesi ile giren bir firma sahibi tarafından önce sözlü, arkasından da silahlı saldırıya uğramıştır. Üç kurşun ile ağır yaralanan Başhekim Berilgen, acilen ameliyata alınmıştır. Kimliği tespit edilen saldırgan şahıs, olay akabinde kafasına silahı dayayarak intihar girişiminde bulunmuş, fakat ağır yaralı olarak hastanemizde tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatılmış ve sürdürülmektedir. Başta hastalarına olmak üzere, ilimize ve bölgemize hizmet etmekte sınır mefhumu tanımayan, mesleğine ve iline olan sevdası ile bilinen değerli başhekimimizin başına gelen bu elim olayın bir daha yaşanmamasını temenni ediyoruz. Ailesine ve yakınlarına, Tüm tıp camiasına, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Üniversitemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatı boyunca hep güçlü olmuş başhekimimizin bunu da atlatacağına olan inancımız tamdır. Vatandaşlarımızın duaları ile tez zamanda iyileşip aramızda olacaktır. Fırat üniversitesi olarak Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.

(Kamil Can Kılıç / İHA)