01.02.2017 15:10 Başhekim: Rehin alma durumu yok

Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi Zekayi Kutlubay, hastanede tedavi gören bir polis memurunun intihar girişiminde bulunmaya çalıştığını, rehin alma durumunun söz konusu olmadığını açıkladı. Cerrahpaşa Hastanesi Başhekimi Zekayi Kutlubay, hastanede tedavi gören bir polis memurunun intihar girişiminde bulunmaya çalıştığını, rehin alma durumunun söz konusu olmadığını açıkladı.

Cerrahpaşa Hastanesi'nde yaşanan intihar teşebbüsü ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Kutlubay, "Hastanemizin takibinde bulunan bir polis arkadaşımız psikiyatrı servisimize muayeneye geliyor. Doktor arkadaş hastanın durumunu çok iyi görmediği için hastaneye yatırmayı teklif ediyor fakat polis arkadaş yatırılmayı kabul etmiyor. O sırada yanında getirdiği silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunmaya çalışıyor. O sırada içeride bulunan bütün doktor arkadaşlar odadan çıkıyorlar. Şu anda maalesef polis arkadaşımız intihar girişimine devam etmekte, rehin alınma durumu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.



