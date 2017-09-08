08.09.2017 09:36 Base jump sporcusu Koçak, önüne çıkan her yerden atlamak istiyor

Erzurumlu emekli astsubay base jump sporcusu Cengiz Koçak, en büyük hayalinin Kayaklı Atlama Kuleleri ve Oltu Kalesi'nden atlamak olduğunu söyledi. Gökdelen, köprü, kule, vadi gibi yüksek yerlerden serbest atlayış yapan base jump sporcusu Cengiz Koçak, Erzurum'da Türkiye'nin en büyük ikinci uçurumundan atladı. Erzurumlu emekli astsubay base jump sporcusu Cengiz Koçak, en büyük hayalinin Kayaklı Atlama Kuleleri ve Oltu Kalesi'nden atlamak olduğunu söyledi. Gökdelen, köprü, kule, vadi gibi yüksek yerlerden serbest atlayış yapan base jump sporcusu Cengiz Koçak, Erzurum'da Türkiye'nin en büyük ikinci uçurumundan atladı.

Türkiye'nin tek profesyonel base jump sporcusu olduğunu belirten Koçak, "Bir evim yok, arabamda yaşıyorum. Devamlı, aralıksız dolaşıyorum. Hep yeni uçurumlar, yeni binalar, yeni köprüler arıyorum. Bulduklarımdan da eğer teknik olarak atlayışa uygunsa atlıyorum ve yoluma devam ediyorum. 460 gün falan oldu, 70 bin kilometre yol kat ettim. Bunun içine 1.5 ay Amerika'da atlayış eğitimi, Portekiz'de bir yarışma bir de birkaç ülke de başka şeyler de dahildir. Erzurum Oltuluyum. Erzurum'a gelmemin sebebi buranın doğa olarak uçuruma müsait bir yer olması beni çok ilgilendiriyor. Bu sene bir uçurum buldum ve yüksekliği 288 metre. Base jump sporunda gelenektir. Atlayan sporcu ilk atladığı uçuruma isim verir. Ben yeni atladığım uçurumun ismini Dadaş Forever koydum. 288 metre ile şuan Türkiye'nin en yüksek 2'nci ikinci uçurumu. Avrupa'da da bu yükseklik hatırı sayılır bir yükseklik. Çevresinde başka uçurumlar da var. Onların da adlandırıldığı zaman bu spora çok iyi hizmet edeceğine hiç şüphem yok. Bunun için biraz zaman, biraz emek, biraz da yerel yönetimlerden destek gerek" dedi.



"ATLAMA KULELERİ VE OLTU KALESİ'NDEN ATLAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Erzurum'u Türkiye'nin base jump sporunnun en önemli merkezi haline getirmenin çok kolay olduğunu ifade eden Koçak, "Doğası çünkü gel, bak, atla diyor sana. Erzurum'da benim iki tane sembolik noktam var. Bunlardan çok atlamayı istiyorum. Bana izin verilmedi atlayamadım. O iznin bana geleceğine inanıyorum. Ben kaçak yollarla atladığım da İspanya'da, Bulgaristan'da ve Polonya'da tutuklandım. Bunun dışında tutuklanmadığım da çok atlayışlar oldu. Geceleri binalara girip oralardan atlayıp yoluma devam ediyorum. Burada ki atlamak istediğim 2 önemli nokta, birisi Kayakla Atlama Kuleleri. Kafesinin üstünden insanlar çay içerken önlerinden atlayarak geçmek istiyorum. Diğeri, benim için dünya da en önemli olan obje Oltu Kalesi. Bu ikisine izin verilirse atlamayı çok isterim" diye konuştu.



"BU SPORA, BALKONDAN ÇARŞAFLA ATLAYARAK BAŞLADIM"

Dadaş Forever bölgesinde bir festival yapmayı çok istediğini vurgulayan Koçak, "Ama bunun için de yerel yönetimlerin destek vermesi gerekir. Ben bu spora 7 yaşındayken çarşafla balkondan atlayarak hastanelik olmuştum. Bunun sebebi de bir gün önce 19 Mayıs'ta uçaktan atlayan paraşütçüler görmüştüm ve onları oyuncak sandım. Yere indiler bunlar gerçekmiş dedim babama. Ertesi gün balkondan dört ucunu tuttum çarşafın ve atladım. İki ucu elimden kaçtı gözümü açtığımda hastanedeydim" açıklamasında bulundu.



"HAYATIMIN SONUNA KADAR ATLAMAK İSTİYORUM"

Astsubay olarak 20 yıl görev yaptığını kaydeden Koçak, "Sonra asker oldum. Astsubay olarak görev yaptım. 20 yıl sonra emekli oldum. Amerika'da, İngiltere'de okudum. Afganistan'da ve Bosna'da görev yaptım. Şimdi de dünyayı dolaşıp önüme çıkan her yerden atlamak istiyorum. Eğer bir yerler özel mülkse izin alarak bazen almadan, uçurumsa ölçüp biçip bakarak atlayıp yoluma devam etmek istiyorum. Ben bir yerden ikinci defa atlamayı sevmiyorum, yeni yerlerden atlamayı daha çok seviyorum çünkü yeni bir şeyler öğreniyorum. En iyi okul maceradır. Yaşım 44 ve çok tehlikeli bir spor. Bu yüzden emin adımlarla ilerliyorum. Hayatımın sonuna kadar başka bir şey yapmak istemiyorum sadece atlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

(Özge Bozo - Şahap Gürler /İHA)

