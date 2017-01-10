10.01.2017 13:22 Başçavuş Yılmazyıldız'dan Kaymakam Karahan'a ziyaret

Tekirdağ Malkara İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Taner Yılmazyıldız, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'a nezaket ziyaretinde bulundu. Tekirdağ Malkara İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Taner Yılmazyıldız, Malkara Kaymakamı Erkan Karahan'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Kaymakam Erkan Karahan'a yeni görevinde başarılar dileyen Başçavuş Yılmazyıldız, sorumlu oldukları bölgelerde, gece, gündüz devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü ifade ederek, mahallelerde gereken asayiş uygulamalarının eksiksiz yapıldığını aktardı. Kaymakam Erkan Karahan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

