Başbakanlık yüksek müşaviri Erdem, FETÖ'den gözaltına alındı

Sabah gazetesinin haberine göre Adalet Bakanlığı eski müsteşarı ve Başbakanlık yüksek müşaviri Birol Erdem ile eşi Gülümser Erdem, FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı.

GEÇEN YIL TANIK SIFATIYLA İFADE VERMİŞLERDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmalar çerçevesinde birçok tanık ifadesinde adı geçen ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz yıl 'tanık' sıfatıyla ifadesine başvurulan Birol Erdem ve eşi Gülümser Erdem hakkında FETÖ üyesi olmak suçlamasıyla bu sabah gözaltı kararı verildi.

Başsavcı Yüksel Kocaman'ın koordine ettiği soruşturma kapsamında Birol Erdem ve eşi sabah saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 'tanık' olarak ifadesine başvurulan Birol Erdem hakkında bu kez şüpheli sıfatıyla soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. FETÖ'nün yargıdaki yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde birçok şüpheli, Birol Erdem ismini vermişti.

FETÖ itirafçısı eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Ahmet Hamsici ve Mustafa Kemal Özçelik gibi isimler ifadelerinde Birol Erdem'in "FETÖ'nün yargıda etkinleşmesinde rol oynadığını" söylemişlerdi.

OCAK 2014'TE GÖREVDEN ALINMIŞTI

İdari yargı hâkimi olan ve 2000'li yıllarda Personel Daire'de görev alan Erdem, Personel Daire Başkanlığı'na kadar yükseldi. 2010'daki anayasa değişikliğinin ardından yapılan seçimler sonucunda HSYK üyeliğine atanan Birol Erdem, Ahmet Kahraman'ın emekliye ayrılmasının ardından 21 Kasım 2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Erdem, 17-25 Aralık FETÖ kalkışması sonrası 1 Ocak 2014 tarihinde görevden alındı ve Bakanlık Yüksek Müşaviri olarak atandı.