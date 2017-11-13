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Başbakanlık'tan deprem açıklaması
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Başbakanlık'tan deprem açıklaması

Başbakanlık, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle Kızılay'ın yardıma başladığını, merkezi Irak Yönetimi ile temasların yoğun olarak sürdürüldüğünü bildirdi.

Başbakanlık, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen deprem nedeniyle Kızılay'ın yardıma başladığını, merkezi Irak Yönetimi ile temasların yoğun olarak sürdürüldüğünü bildirdi.
Başbakanlık resmi internet sitesinden, Irak'ın kuzeyinde meydana gelen depremle ilgili yazılı açıklama yayımlandı. Açıklamada, "12.11.2017 tarihi TSİ 21.18'de Irak - İran sınırında 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sınır illerimiz Hakkari, Şırnak, Mardin, Batman, Siirt ve Van'da hissedilmiş olup herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır" denildi.
Arama kurtarma ekiplerinin ve Türkiye'den gidecek insani yardımların bölgeye intikali için merkezi Irak Yönetimi ile temasların yoğun olarak sürdürülmekte olduğunun belirtildiği açıklamada, "Kızılay bölgede bulunan depoları vasıtasıyla yardıma başlamıştır. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere sınırımıza yakın illerimizde bulunan AFAD ve UMKE arama kurtarma ekipleri ile insani yardım malzemeleri Habur sınır kapısına yönlendirilmiştir. Ayrıca ihtiyaç halinde bölgeye uçak ile sevk edilmek üzere ilave arama ve kurtarma ekiplerimiz hazır bekletilmektedir. Arama Kurtarma ekiplerinin ve Türkiye'den gidecek insani yardımların bölgeye intikali için Merkezi Irak Yönetimi ile temaslar yoğun olarak sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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